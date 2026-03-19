Atención: suspenden al cuarto interventor de EPS designado por el Gobierno Petro. Este es el nuevo descabezado

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional de tres meses contra el actual agente interventor de Asmet Salud EPS S.A.S., Lain Eduardo López Martínez, por el presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a sus usuarios. Con esta decisión, López se convierte en el cuarto sancionado disciplinariamente por esas intervenciones forzosas.

Estas son las EPS intervenidas que se liquidarían tras la orden del Gobierno Petro: incertidumbre en pacientes

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