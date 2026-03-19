Nación

Atención: suspenden al cuarto interventor de EPS designado por el Gobierno Petro. Este es el nuevo descabezado

La sanción recayó contra el agente especial de la EPS Asmet Salud S.A.S.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 1:50 p. m.
Hubo intervención forzosa de la EPS Asmet Salud.
Hubo intervención forzosa de la EPS Asmet Salud. Foto: Superintendencia de Salud

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional de tres meses contra el actual agente interventor de Asmet Salud EPS S.A.S., Lain Eduardo López Martínez, por el presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a sus usuarios. Con esta decisión, López se convierte en el cuarto sancionado disciplinariamente por esas intervenciones forzosas.

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