Tras días del amerizaje, Christina Koch expuso en video el doloroso proceso de recuperar sus músculos y huesos

El exitoso regreso de la misión Artemis II marcó un hito en la exploración lunar, pero para la astronauta Christina Koch el final del viaje en el espacio fue apenas el inicio de una dura batalla física en la Tierra.

A través de sus redes sociales, Koch ha revelado que la gloria de la misión viene acompañada de un periodo de readaptación corporal que va mucho más allá del cansancio, enfrentando secuelas que afectan desde su equilibrio hasta su estructura ósea.

“Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear”, comentó.

El desafío de un cerebro que “olvidó” la gravedad

“¡Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío!“, comentó en un post Koch.

Uno de los efectos más sorprendentes que ha compartido la astronauta es la desconexión entre sus sentidos y el entorno terrestre. Durante su tiempo en el espacio, los órganos vestibulares del oído interno —encargados de informar al cerebro sobre la orientación y el equilibrio— dejan de recibir los estímulos habituales de la gravedad y, en términos prácticos, se “apagan”.

A través de un post en Instagram, la astronauta explicó que: “cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre nuestros movimientos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”.

Al volver, el cerebro de Koch ha aprendido a ignorar estas señales internas, dependiendo casi exclusivamente de la visión para mantenerse en pie.

Esto se ha evidenciado en ejercicios de rehabilitación donde al intentar caminar con los ojos cerrados, la astronauta experimenta una desorientación total, tambaleándose y perdiendo el rumbo con facilidad. Su cuerpo debe, literalmente, volver a aprender a moverse en un mundo con gravedad.

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El doloroso camino hacia la recuperación física

La fragilidad del cuerpo tras una misión prolongada es una realidad que Koch ha expuesto sin filtros. En el espacio, la falta de carga física provoca una pérdida significativa de masa muscular y densidad ósea, lo que resulta en un cuerpo considerablemente más débil al momento del amerizaje.

Koch ha descrito este proceso de recuperación como un “desafío” en sus etapas iniciales, incluyendo que es un proceso que mientras se recupera el músculo y hueso perdido puede ser doloroso.

El simple hecho de que los huesos y músculos vuelvan a soportar el peso del cuerpo bajo la presión de la gravedad terrestre requiere un esfuerzo extraordinario.

Christina Koch expuso cómo la pérdida de masa muscular y densidad ósea afecta seriamente la recuperación. Foto: Getty Images

Durante los primeros días tras el regreso, la movilidad de los astronautas es sumamente limitada, y retomar las actividades cotidianas previas a la misión puede tomar un tiempo considerable de entrenamiento intensivo.

“¡Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío! Aprender sobre esto puede ayudarnos a mejorar el tratamiento del vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones neurovestibulares en la Tierra", comentó y asimismo resalto que por suerte ya se esta adaptando a la gravedad luego de días del amerizaje.