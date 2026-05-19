Rusia anuncia tres días de ejercicios nucleares en medio de la visita de Putin a China

Rusia anunció este martes que su ejército inició tres días de maniobras con armas nucleares, en las que participan miles de soldados en todo el país.

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“Del 19 al 21 de mayo de 2026, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia están llevando a cabo un ejercicio sobre la preparación y el uso de las fuerzas nucleares en caso de amenaza de agresión”, informó el ministerio ruso de Defensa.

El anuncio coincide con la intensificación de los ataques de Ucrania con drones, y la visita del presidente Vladimir Putin a China, que arranca este martes.

Esta captura de video del folleto publicada por el Ministerio de Defensa de Rusia el 9 de febrero de 2022 muestra equipos de combate del sistema de defensa aérea S-400 conduciendo durante ejercicios conjuntos de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia como parte de una inspección de la Fuerza de Respuesta del Estado de la Unión, en un campo de tiro en la región de Brest de Bielorrusia Foto: AFP

La confirmación del viaje de Putin se produjo pocas horas después de que Trump concluyera una pomposa visita de Estado, la primera de un presidente estadounidense a China en casi una década, destinada a estabilizar sus turbulentas relaciones.

De su parte, Putin y Xi tienen previsto discutir cómo “fortalecer aún más” la asociación estratégica entre sus países e “intercambiar opiniones sobre temas internacionales y regionales clave”, según un comunicado del Kremlin.

Desde que emprendió su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha blandido reiteradamente la amenaza nuclear.

Los ejercicios tienen lugar meses después de que decayera en febrero, sin ser renovado, el Tratado Nuevo START de limitación de arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia.

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping Foto: Getty

En los ejercicios participarán más de 65.000 soldados con 7.800 categorías de equipamiento y armas, incluyendo más de 200 misiles, según el ministerio de Defensa.

También participarán aviones, buques y submarinos nucleares, y se ensayarán misiles balísticos y misiles de crucero.

Los ejercicios incluirán un ensayo del uso de armas nucleares desplegadas en la vecina Bielorrusia, puntualizó el ministerio.

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Rusia ha desplegado en ese país vecino, fronterizo con tres miembros de la OTAN -Polonia, Letonia y Lituania- un misil hipersónico con capacidad nuclear, el Oreshnik.

Precisamente, Bielorrusia adelantó el lunes el inicio de estos ejercicios. Las autoridades del país afirmaron que este entrenamiento “no va dirigido contra terceros países y no supone una amenaza para la seguridad regional”.

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video y publicada por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso el 26 de octubre de 2022, un misil intercontinental balístico Yars es disparado en un lanzamiento de prueba como parte de los ensayos nucleares de Rusia, desde un sitio de lanzamiento en Plesetsk, en el noroeste de Rusia. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa vía AP, Archivo) Foto: AP

Rusia anunció además la semana pasada que ensayó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat, capaz de transportar varias ojivas nucleares, y aseveró que estaría “operativo para el combate” a finales de 2026.

Tras la expiración del Tratado Nuevo START, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que su país seguirá aplicando límites a su arsenal nuclear, con la condición de que Estados Unidos haga otro tanto.

Sin embargo, el presidente Vladimir Putin declaró que el desarrollo de fuerzas nucleares por parte de Rusia es “una prioridad absoluta”.