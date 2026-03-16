Rusia mostró su “preocupación” por expansión de armas nucleares: esta fue la petición que le hizo a Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mostró este lunes, 16 de marzo, su “grave preocupación” por el futuro de la proliferación nuclear.

Las declaraciones llegan después de que los países se impulsan hacia el desarrollo de este tipo de armamentos a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Lavrov dijo que sigue sin obtener respuesta de Washington sobre este asunto, mientras las tensiones entre ambos países continúan en aumento.

“Este año, las conversaciones girarán en torno a las crisis en Oriente Próximo y el golfo Pérsico. El futuro del régimen de no proliferación es fuente de grandes preocupaciones”, afirmó Lavrov.

Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia. Foto: afp

“La operación de Estados Unidos e Israel no tiene como objetivo únicamente Irán, sino también infraestructura civil, lo que ha dejado numerosas víctimas, entre ellas niños”, aseveró el funcionario ruso, según un comunicado.

En este sentido, lamentó que algunas instalaciones nucleares “también han sido objeto de estos ataques [...]. Es bastante cínico que estos ataques hayan tenido lugar a medida que se desarrollaban las conversaciones sobre el programa nuclear iraní”, dijo.

Es por ello que ha afirmado que, como resultado de todo esto, la “credibilidad del Tratado de No Proliferación y de la diplomacia como herramienta para resolver conflictos se ha visto gravemente dañada”.

Rusia se mostró preocupada por la producción de armas nucleares. Foto: Getty Images

“Cada vez más países piensan que solo mediante la posesión de armas nucleares se puede garantizar la protección contra ataques ilegales contra la seguridad”, aseguró.

Además, ha abordado la reanudación de los ensayos nucleares por parte de Estados Unidos, una medida puesta en marcha el pasado mes de octubre por órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump.

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“Hasta la fecha, no han ofrecido una explicación clara de lo que esto implica o de lo que pretenden con el abandono de la moratoria respecto al uso de explosiones nucleares a gran escala”, ha apuntado.

“Como resultado de todas estas acciones destructivas por parte de Estados Unidos y sus aliados, el riesgo de militarización del espacio y su transformación hacia una zona de conflicto está creciendo”, dijo antes de abordar el sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada, que Trump busca sacar adelante y que Rusia ve como “un peligro la estabilidad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla frente a un mapa del sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada propuesto en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 20 de mayo de 2025 en Washington, D. C. Foto: Getty Images

Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han incrementado tras de la expiración a principios de febrero del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares.

Por primera vez en más de cinco décadas, no hay un tratado de control de armas nucleares en vigor entre Estados Unidos y Rusia.

*Con información de Europa Press.