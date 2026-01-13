Estados Unidos

Estas son las nuevas hermandades islámicas catalogadas como terroristas: ahora tendrán que salir de EE. UU.

El despacho de Marco Rubio aclaró quiénes serán los musulmanes que se irán de EE. UU. el 17 de marzo.

Camilo Eduardo Velásquez

13 de enero de 2026, 10:48 p. m.
El presidente estadounidense Donald Trump y el grupo Hamás.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin del apoyo que brindaba Estados Unidos a comunidades musulmanas, al decretar el 17 de marzo como fecha límite en la que los miembros islamistas deberán dejar el suelo estadounidense.

Luego del anuncio presidencial, el secretario de Estado, Marco Rubio, dio a conocer la lista de las comunidades que se empiezan a considerar terroristas. La medida del Gobierno Trump se da en medio de la lucha de la administración contra la violencia y la desestabilización de secciones de la Hermandad Musulmana.

Estados Unidos no declaró terrorista a toda la comunidad musulmana del mundo, solamente a ciertas comunidades específicas.

La decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), obliga a miles de migrantes a abandonar el país antes del 17 de marzo.
“Irán está en grandes problemas”: Trump lanza nuevas amenazas en medio de las mayores protestas contra el régimen

Estas son las comunidades que tendrán que salir de Estados Unidos

  • Rama libanesa

Señala a esta comunidad como la más peligrosa, al calificarla de terrorista, así como a su líder, Muhammad Fawzi Taqqosh.

Para Washington, Taqqosh es el coordinador que apoya a organizaciones terroristas islámicas y se vincula con la organización Hamás; de tal manera, significaría una fuerte amenaza para Estados Unidos. Además de obligarlos a dejar Estados Unidos, la medida le permite al Gobierno estadounidense congelar bienes y activos vinculados a ellos.

La rama libanesa opera en Líbano y sería un apoyo material y logístico para Hamás; sin embargo, no tendría cercanía con Hezbollah, ya que pertenecen a ideologías diferentes.

  • Rama de Egipto

La principal acusación del Gobierno estadounidense a esta hermandad musulmana es su apoyo material a Hamás; desde la administración Trump se les atribuyen nexos financieros e ideológicos con el grupo terrorista islámico.

La Hermandad Musulmana de Egipto fue creada en 1928 y se reconoce como la red islamista más influyente en el mundo árabe. Fueron declarados terroristas en su territorio desde 2013 y, por esto, operan en la clandestinidad dentro del territorio egipcio.

Esta hermandad musulmana es la base desde donde se formó todo el movimiento islamista; en sus inicios, Hasan al-Banna creó este movimiento.

  • Rama de Jordania

Al igual que con la rama egipcia, la de Jordania se acusa de apoyar materialmente al grupo terrorista Hamás, además de respaldarlos logística y financieramente.

El Gobierno de Jordania disolvió oficialmente a la Hermandad Musulmana en 2020 y desde ese momento perdieron reconocimiento legal. Tras perder su validez estatal, trasladaron sus activos a una organización alternativa reconocida por el Gobierno.

Trasfondo de la decisión del Gobierno Trump

El presidente Donald Trump escucha al secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca.
Además del Gobierno estadounidense y las hermandades islámicas, Hamás es el eje fundamental de estas determinaciones, ya que es por los nexos de las organizaciones musulmanas que tendrán que abandonar Estados Unidos.

La administración de Donald Trump anunció el recorte de auxilios. En Washington buscan dejar de financiar organizaciones que no tengan mayor relevancia, siendo este factor monetario muy relevante.

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

Noticias Destacadas