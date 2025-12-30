Estados Unidos

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

El nivel de riesgo está dividido por niveles del 1 al 4

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

31 de diciembre de 2025, 2:23 a. m.
Administración Trump le pide no viajar a sus ciudadanos a ciertos lugares de Colombia.
Administración Trump le pide no viajar a sus ciudadanos a ciertos lugares de Colombia. Foto: Composición Semana / Getty

El gobierno de Donald Trump no le prohíbe a sus ciudadanos viajar a algún destino, sin embargo, sí les sugiere tener precauciones en algunos lugares y en otros, les pide “no ir”. La división es por niveles, estando en el nivel 1, los países menos peligrosos y la escala lleva al 4, en donde se encuentran los lugares más riesgosos para viajar.

Viajar en Estados Unidos durante las fiestas podría salir muy caro: estas infracciones pueden generar multas de hasta 17.000 dólares
  • En el nivel 1 invita a tomar precauciones normales, los países que están en esta calificación, no presumen mayor riesgo, sin embargo, advierten que el hecho de estar en territorio no estadounidense, puede significar algún riesgo para los ciudadanos.
  • En el nivel 2 los riesgos que se presumen son muy específicos, simplemente alertan a los viajeros y les insinúa en tener mayor cuidado, pero, el caso individual de cada país, sugiere la advertencia específica.
  • En el nivel 3 sugiere reconsiderar el viaje, los países que están en esta lista tienen un peligro considerable y debido a los “graves riesgos”, el estado norteamericano sugiere evitarlo.
  • En el nivel 4 se encuentran los países más peligrosos, de hecho, los lugares que cumplen con esta calificación, son señalados por la administración estadounidense para “no viajar”, además de la incapacidad de alcance que puede tener el gobierno estadounidense por las relaciones internacionales.

Colombia en el ranking de los países más peligrosos para viajar

El gobierno estadounidense califica el gobierno colombiano en el nivel 3, pero con ciudades en el nivel 4, por lo que en su listado recomienda no viajar a los departamentos de Arauca, Cauca (excepto Popayán) y Norte de Santander por delincuencia y terrorismo. Además de tener una fijación especial en Cúcuta, frontera con Venezuela, en donde, le suma el conflicto entre grupos armados y riesgo de detención.

Recuperan 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el Cementerio Católico de Saravena, Arauca

Al estar en este nivel de la calificación, Estados Unidos le sugiere a sus nativos: “reconsiderar el viaje”, a nivel nacional debido a la delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles y los secuestros que se han venido registrando y que ponen en riesgo a sus ciudadanos estadounidenses.

En el resumen que advierte a los estadounidenses también destaca los asesinatos, asaltos y robos en el territorio colombiano, lugares como, instalaciones del gobierno de EE. UU. y el colombiano, son recomendables evitar, ya que pueden ser foco de atentados.

Noticias Estados Unidos

Identifican al hombre que murió en un choque de trenes sobre la vía a Machu Picchu

Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Noticias Estados Unidos

“Se despierta a las 3:00 a.m. a empujar carritos”: la emotiva carta de una nieta para que su abuelo pueda jubilarse

Noticias Estados Unidos

Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos: estas son las importantes ciudades implicadas y las razones de su decisión

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

Noticias Estados Unidos

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

Mundo

¿Quién era Tatiana Schlossberg? La historia de la nieta de John F. Kennedy que murió de cáncer a los 35 años

Mundo

Gran buque petrolero de Venezuela está en fuga y la Guardia Costera planea operativo para incautarlo

Bogotá. Julio 20 de 2024. Casa de nariño,
Bogotá. Julio 20 de 2024. Casa de nariño, Foto: Catalina Olaya

En este nivel 3, a Colombia lo acompañan Nepal, Nicaragua, Tanzamia, Trinidad y Tobagi, Uganda, Guinea-Bisáu y Guyana. Algunas ciudades de México y de hecho, ciudades fronterizas de EE. UU. como Sonora, Chihuahua y Baja California.

Los países que están en el nivel 4, los más peligrosos para que los estadounidenses viajen

El Departamento de Estado sugiere “no viajar” a Afganistán, Bielorrusia, Birmania (Myanmar), República Centroafricana, Irán, Irak, Libia, Malí, Níger, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Venezuela.

Aquí se encuentran muchos países como Venezuela y Rusia, que además de los peligros que per se tiene el territorio, no tienen relación el gobierno estadounidense, como por ejemplo el país suramericano, lo que complicaría cualquier situación con el viajero estadounidense.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Más de Noticias Estados Unidos

Aeropuerto Trump

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

Trenes Machu Picchu

Identifican al hombre que murió en un choque de trenes sobre la vía a Machu Picchu

Nikola Jokić NBA

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Abuelo de 86 años en Alabama

“Se despierta a las 3:00 a.m. a empujar carritos”: la emotiva carta de una nieta para que su abuelo pueda jubilarse

Starbucks

Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos: estas son las importantes ciudades implicadas y las razones de su decisión

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

EE.UU.

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

x

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares en efectivo: el video que desató furor

EE.UU.

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

Noticias Destacadas