Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

El gobierno de Donald Trump no le prohíbe a sus ciudadanos viajar a algún destino, sin embargo, sí les sugiere tener precauciones en algunos lugares y en otros, les pide “no ir”. La división es por niveles, estando en el nivel 1, los países menos peligrosos y la escala lleva al 4, en donde se encuentran los lugares más riesgosos para viajar.

En el nivel 1 invita a tomar precauciones normales, los países que están en esta calificación, no presumen mayor riesgo, sin embargo, advierten que el hecho de estar en territorio no estadounidense, puede significar algún riesgo para los ciudadanos.

En el nivel 2 los riesgos que se presumen son muy específicos, simplemente alertan a los viajeros y les insinúa en tener mayor cuidado, pero, el caso individual de cada país, sugiere la advertencia específica.

En el nivel 3 sugiere reconsiderar el viaje, los países que están en esta lista tienen un peligro considerable y debido a los “graves riesgos”, el estado norteamericano sugiere evitarlo.

En el nivel 4 se encuentran los países más peligrosos, de hecho, los lugares que cumplen con esta calificación, son señalados por la administración estadounidense para “no viajar”, además de la incapacidad de alcance que puede tener el gobierno estadounidense por las relaciones internacionales.

Colombia en el ranking de los países más peligrosos para viajar

El gobierno estadounidense califica el gobierno colombiano en el nivel 3, pero con ciudades en el nivel 4, por lo que en su listado recomienda no viajar a los departamentos de Arauca, Cauca (excepto Popayán) y Norte de Santander por delincuencia y terrorismo. Además de tener una fijación especial en Cúcuta, frontera con Venezuela, en donde, le suma el conflicto entre grupos armados y riesgo de detención.

Al estar en este nivel de la calificación, Estados Unidos le sugiere a sus nativos: “reconsiderar el viaje”, a nivel nacional debido a la delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles y los secuestros que se han venido registrando y que ponen en riesgo a sus ciudadanos estadounidenses.

En el resumen que advierte a los estadounidenses también destaca los asesinatos, asaltos y robos en el territorio colombiano, lugares como, instalaciones del gobierno de EE. UU. y el colombiano, son recomendables evitar, ya que pueden ser foco de atentados.

En este nivel 3, a Colombia lo acompañan Nepal, Nicaragua, Tanzamia, Trinidad y Tobagi, Uganda, Guinea-Bisáu y Guyana. Algunas ciudades de México y de hecho, ciudades fronterizas de EE. UU. como Sonora, Chihuahua y Baja California.

Los países que están en el nivel 4, los más peligrosos para que los estadounidenses viajen

El Departamento de Estado sugiere “no viajar” a Afganistán, Bielorrusia, Birmania (Myanmar), República Centroafricana, Irán, Irak, Libia, Malí, Níger, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Venezuela.

Aquí se encuentran muchos países como Venezuela y Rusia, que además de los peligros que per se tiene el territorio, no tienen relación el gobierno estadounidense, como por ejemplo el país suramericano, lo que complicaría cualquier situación con el viajero estadounidense.