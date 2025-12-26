Recuperan 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Cementerio Católico de Saravena, Arauca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que fueron recuperados 34 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado. Esto se logró gracias a una medida cautelar emitida por el tribunal de paz.

El hallazgo se hizo en el Cementerio Católico de Saravena, en Arauca, sitio que ha sido catalogado de interés forense priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare.

Además, este lugar también ha sido objeto de cuatro intervenciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientadas a avanzar en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzado.

Recuperación de cuerpos en el Cementerio Católico de Saravena. Foto: JEP

“Estas acciones se han desarrollado en un contexto marcado por la ausencia de registros claros sobre las inhumaciones realizadas a lo largo de los años, lo que ha requerido la aplicación rigurosa de criterios técnicos y forenses para la priorización de áreas y la recuperación de los cuerpos“, dijo la JEP.

En ese sentido, destacó que esta intervención es un avance técnico relevante, ya que se trata de una de la primera intervención en profundidad realizada en este camposanto.

Consejo de Generales de la Reserva del Ejército denuncia actuaciones desequilibradas de la JEP con miembros de la Fuerza Pública

Daniella Stephanya Caballero, antropóloga de la UBPD en Arauca, indicó que fueron varios días de trabajo en los que hubo desafíos técnicos adicionales.

“Cuando se trata de inhumaciones tipo fosa, debido a que no existe una trazabilidad sobre las inhumaciones hechas en el cementerio, es más difícil el abordaje porque encontramos cuerpo sobre cuerpo en multinivel, lo que hace que la acción humanitaria sea más compleja”, señaló.

En 14 cuerpos ya se hizo trabajo forense, lo que permitió esclarecer que seis de ellos corresponden a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

“Estos resultados se suman a los obtenidos en las intervenciones anteriores, que han permitido avanzar en el abordaje forense inicial o intervención inicial forense de 81 cuerpos en las áreas de interés forense identificadas en este cementerio, de los cuales fueron recuperados 34 por ser de competencia de la UBPD”, dijo el tribunal de paz.

JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

En cuanto a la identificación, 27 de los cadáveres fueron trasladados a Medicina Legal para que se realicen los análisis correspondientes. En los siete casos restantes, se verificó la correspondencia de información postmortem.

La JEP recordó que la medida cautelar sobre el Cementerio Católico de Saravena fue ordenada en 2023, con el objetivo de proteger los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados sin reclamar de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.

“La JEP y la UBPD, en el marco de sus competencias y del compromiso institucional con la verdad y la dignidad de las víctimas, reiteran que la búsqueda en este cementerio continúa”, agregó el tribunal.

Por último, le hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a la búsqueda humanitaria y a la identificación de los cuerpos no identificados y no reclamados que se encuentran allí.