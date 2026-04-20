Escándalo en la Casa Blanca: renuncia funcionaria clave de Trump en medio de denuncias de abuso de poder

La secretaria de Trabajo del gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, Lori Chavez-DeRemer, dejará su cargo, informó la Casa Blanca el lunes, tras una gestión marcada por una serie de escándalos, entre ellos denuncias sobre el trato a jóvenes empleadas, que le habrían costado su puesto en Washington.

Tras llegar al cargo en marzo de 2025, es la tercera mujer en abandonar el gobierno de Donald Trump en cuestión de semanas, luego de las salidas forzadas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de la de Justicia, Pam Bondi, ambas cuestionadas por escándalos o faltas de resultados en sus gestiones en la Casa Blanca.

Fotos y mensajes filtrados del esposo de Kristi Noem en foros de fetiches sacuden a la exfuncionaria de Trump

“La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-Deremer, va a renunciar al gobierno para tomar un puesto en el sector privado”, anunció en X el portavoz de la Casa Blanca, Steve Cheung, al elogiar su gestión “fenomenal”.

El presidente Donald Trump no se ha manifestado aún, como es acostumbrado. Keith Sonderling, el actual subsecretario de Trabajo, ocuparía su puesto como secretario de Trabajo en funciones.

Lori Chávez-DeRemer renunció a la Secretaría de Trabajo. Foto: Getty Images via AFP

Una serie de escándalos recientes precipitaron su salida del gobierno estadounidense, a pesar de las palabras amables que tuvieron del gobierno de Washington hacia ella.

La excongresista por Óregon, de 58 años, contó con el apoyo de más de una docena de demócratas en su confirmación, pero recientemente enfrentó pedidos de renuncia por acusaciones de que ella, sus asesores y miembros de su familia enviaban de manera habitual mensajes personales y solicitudes a jóvenes miembros de su equipo.

Donald Trump despide a la fiscal general Pam Bondi, según medios estadounidenses

El gran escándalo que le terminó costando su puesto fue revelado por The New York Times, que informó la semana pasada que la secretaria y un exsubjefe de gabinete enviaron mensajes de texto pidiendo a empleados que les llevaran vino durante viajes del departamento, esto en medio de la acusación de mantener una relación con un miembro de su equipo de seguridad.

Siguen las renuncias en el gobierno de Donald Trump. Foto: AP

Además, el esposo y el padre de Chavez-DeRemer también intercambiaron mensajes de texto con jóvenes empleadas, algunas de las cuales habían sido instruidas por la secretaria de Trabajo para que “prestaran atención” al paradero de los hombres, según informó el Times, quien también la señaló de intentar usar viajes de trabajo como excusas para viajes personales.

Destinaron miles de dólares de fondos públicos para el anuncio de Kristi Noem en el Monte Rushmore montada en un caballo

Tres empleados han presentado denuncias por violaciones de derechos civiles, en las que describen un ambiente laboral hostil, según ese diario. Chavez-DeRemer no ha sido personalmente acusada de irregularidades en el caso que involucra a su padre y a su esposo.

Con información de AFP.