Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

Donald Trump removió a Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional en el primer cambio de gabinete de su segundo mandato.

Redacción Mundo
5 de marzo de 2026, 2:20 p. m.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, en lo que representa el primer gran reajuste de su gabinete en el segundo mandato.

La decisión se produce en medio de cuestionamientos políticos y polémicas recientes sobre la gestión de seguridad fronteriza y campañas institucionales del organismo.

Kristi Noem sale del DHS: Trump elige a Mullin para reforzar la seguridad fronteriza en EE. UU.

Según informó el propio mandatario en su cuenta de Truth Social, Noem será reemplazada por el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, quien deberá ser confirmado formalmente por el Senado para dirigir la agencia encargada de la seguridad fronteriza, la inmigración y la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos.

El anuncio se produjo este jueves y marca la primera gran reestructuración de alto nivel en la administración de Trump desde que asumió su segundo mandato.

La gestión de Noem al frente del DHS había sido objeto de crecientes críticas en los últimos meses.

Kristi Noem
Kristi Noem será reemplazada por el senador Markwayne Mullin tras su destitución por Donald Trump y asumirá un nuevo cargo como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”. Foto: Getty Images

La funcionaria estuvo bajo presión por la implementación de políticas migratorias controvertidas y por una campaña publicitaria de más de 220 millones de dólares sobre seguridad fronteriza, cuya aprobación real había sido cuestionada tanto en el Congreso como por el propio presidente.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron que estas diferencias sobre la campaña publicitaria fueron un factor clave en la decisión de destituirla.

En su comunicado, Trump destacó la trayectoria de Noem y anunció que pasará a ocupar un nuevo cargo como “enviada especial para el Escudo de las Américas”, un programa de seguridad regional centrado en la cooperación hemisférica.

La medida busca mantener a la exsecretaria involucrada en asuntos de seguridad internacional mientras se da paso a la nueva administración del DHS bajo Mullin.

El nombramiento de Markwayne Mullin representa un cambio hacia un liderazgo más alineado con la visión política de Trump.

Analistas políticos señalan que esta decisión responde tanto a la necesidad de consolidar la autoridad presidencial sobre el departamento como a la presión de legisladores republicanos que cuestionaban la gestión de Noem.

Además, la reestructuración se produce en un contexto de debates intensos sobre inmigración, control fronterizo y seguridad nacional, temas que han sido centrales en la agenda de Trump desde su primer mandato.

Con este movimiento, el presidente inicia una fase de ajustes en su gabinete que podría marcar el rumbo de su segundo mandato, especialmente en áreas de seguridad y política migratoria.

Tras su destitución, Trump anunció que Noem ocupará un nuevo cargo como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad hemisférica que el Gobierno planea presentar formalmente en Florida durante el fin de semana.

