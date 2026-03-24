Destinaron miles de dólares de fondos públicos para el anuncio de Kristi Noem en el Monte Rushmore montada en un caballo

Decenas de miles de dólares de fondos públicos fueron destinados a un caballo, servicios de peluquería y maquillaje para un anuncio protagonizado por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, frente al Monte Rushmore, según facturas revisadas por el medio estadounidense CNN.

De acuerdo con los documentos, el gasto incluyó US$ 20.000 para alquilar un caballo de carreras de barriles con sede en Dakota del Sur y cerca de US$ 4.000 en servicios de peluquería y maquillaje.

Al asumir como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en 2025, Noem prometió eliminar el gasto innecesario dentro de la agencia. Para ello, anunció medidas más estrictas de control de costos y una mayor supervisión de las finanzas del organismo federal encargado, entre otras funciones, de la gestión de desastres.

Sin embargo, de forma paralela, el DHS destinó importantes sumas a campañas publicitarias en las que Noem tenía un papel protagónico, como parte de una estrategia de comunicación que superó los US$ 200 millones.

Kristi Noem. Foto: Getty Images

Este gasto generó cuestionamientos por parte de legisladores durante audiencias en el Congreso a comienzos de mes.

Durante uno de esos interrogatorios, el senador republicano John Kennedy consultó directamente a Noem sobre el tema. La entonces secretaria respondió que el presidente Donald Trump había aprobado el gasto.

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No obstante, el mandatario negó posteriormente esa versión y, poco después de la declaración, anunció que Noem dejaría el cargo a finales de mes. En su reemplazo fue designado el senador Markwayne Mullin.

Las facturas también revelan que la firma Strategy Group acumuló más de US$ 100.000 en costos de mano de obra, además de recibir un “bono de firma” de US$ 60.000 para la producción del anuncio. A esto se suman cerca de US$ 50.000 destinados a servicios de videografía, fotografía y otros gastos de producción.

Kristi Noem. Foto: Getty Images

“Esto me parece despilfarro, fraude y abuso”, señaló en un comunicado el senador demócrata Peter Welch. “Durante la gestión de Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional, se permitió destinar decenas de miles de dólares de los contribuyentes a elevados costos de producción, un cuestionable bono de firma y un caballo de alto costo”.

El anuncio se filmó en octubre. En él, se muestra a Noem montando un caballo de color castaño, con sombrero estilo vaquero, frente al Monte Rushmore. La pieza intercala momentos clave de la historia de Estados Unidos con imágenes de Trump.

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Con una voz en off, Noem promete proteger la libertad de los estadounidenses y arrestar a inmigrantes indocumentados.

“Pero si vienes aquí de la manera correcta”, dice hacia el final del anuncio, “tu sueño americano puede ser tan grande como estos cielos interminables”.