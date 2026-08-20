Los casi $5.000 millones en reposición de votos para Claudia López, ¿para qué alcanzarían si se destinaran a la emergencia por el terremoto?

En las últimas horas se desató una gran controversia por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de aprobar el pago de 4.941 millones de pesos por reposición de votos a la excandidata Claudia López, por su participación en la consultas presidenciales.

En medio de esta polémica, y dada la emergencia desatada por el terremoto del pasado 10 de agosto, surge una pregunta: ¿para qué alcanzan si se invirtieran esos 5.000 millones de pesos para ayudar a los afectados por la tragedia?

SEMANA hizo los cálculos, teniendo en cuenta los valores en varios anuncios de ayudas tras la emergencia.

Los casi 5.000 millones de pesos que le entregarán a López alcanzarían para entregarles alimentos a cerca de 7.036 damnificados durante tres meses, si recordamos que el Programa Mundial de Alimentos solicitó 23 millones de dólares para la asistencia alimentaria de 100.000 afectados en este periodo de tiempo.

La reposición de votos de la excandidata presidencial también podría garantizar que 4.614 familias obtengan un auxilio de arriendo por tres meses, teniendo en cuenta que la Alcaldía de Manizales entregó ayudas por 357.000 pesos para 480 hogares.

Igualmente, con esa plata se podría garantizar la dotación de la unidad oncológica del Hospital Universitario del Valle (HUV) tras la tragedia, dado que el presidente Abelardo De La Espriella anunció una inversión de 4.386 millones de pesos para ese centro asistencial.

Con esos casi 5.000 millones de pesos se podrían reconstruir 111 viviendas palafíticas en Buenaventura, que se derrumbaron tras el sismo. Esto teniendo en cuenta que la Gobernación del Valle anunció la construcción de 90 casas, con una inversión de 4.000 millones de pesos.

Y se lograría reabrir 1.441 tiendas y pequeños negocios afectados por el terremoto, basados en que Bavaria anunció una inversión de 12.000 millones de pesos para recuperar 3.500 comercios que se deterioraron por el sismo.

Los recursos permitirían adquirir hasta 329.454 kits de alimentos o productos de aseo para los damnificados, dado que D1 habilitó paquetes de ayuda de $15.000 y $30.000.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el Grupo Éxito anunció una inversión de 3.000 millones de pesos para entregar 450 toneladas de alimentos para 26.000 familias, el desembolso a Claudia López podría costear otras 741 toneladas de comida para 42.829 hogares.

También es más de las ayudas anunciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CAF juntos, que juntos equivalen a poco más de 3.600 millones de pesos.