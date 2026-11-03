Fuerte temblor en la madrugada del martes en Colombia

Un fuerte sismo de 5.6 de magnitud sacudió Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre.
El movimiento telúrico se registró a las 4:13 de la madrugada, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano con una profundidad superficial y con el epicentro en Chaparral, Tolima.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/FE6Up6lG26— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 3, 2026