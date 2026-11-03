Nación

Fuerte temblor en la madrugada del martes en Colombia

El sismo se sintió en varias partes del país.

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Redacción Semana
3 de noviembre de 2026 a las 4:22 a. m.
Temblor en el municipio de Versalles, Valle, este domingo, 25 de octubre.
Temblor en el municipio de Versalles, Valle, este domingo, 25 de octubre. Foto: Montaje realizado por El País con foto de Colprensa / SGC

Un fuerte sismo de 5.6 de magnitud sacudió Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre.

El movimiento telúrico se registró a las 4:13 de la madrugada, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano con una profundidad superficial y con el epicentro en Chaparral, Tolima.

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