Angie Valdés ‘rompió’ a Donjeta en el boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024: a una pelea de la medalla para Colombia

Otro triunfo de Colombia en París 2024

“El primer set fue muy apretado. Empecé abajo con un 3-1, sentía que no veía por dónde, no veía un hueco. Mi entrenador me dijo lo mismo que ayer, que el juego no era como empezaba, sino como terminaba, entonces hice lo que debía hacer en cada punto. Luego la rival empezó a fallar, el partido comenzó a cerrarse un poco y tuve más paciencia para ganar”, explicó Osorio.