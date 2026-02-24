Deportes

La ‘pelea del siglo’ entre Mayweather y Pacquiao tendrá revancha en 2026: fecha confirmada

Once años después los amantes del boxeo verán la segunda pelea entre estos dos íconos del deporte. Netflix anunció la transmisión al mundo entero.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de febrero de 2026, 11:00 a. m.
Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao disputarán la revancha tras 11 años. Foto: Getty Images

De vuelta a los rings cerca de la cincuentena, el estadounidense Floyd Mayweather y el filipino Manny Pacquiao chocarán el 19 de septiembre en un combate profesional en Las Vegas que servirá de revancha de su recordada pelea de 2015.

Netflix confirmó este lunes el reencuentro entre dos de los mayores íconos de la historia del boxeo, que la plataforma retransmitirá a nivel global.

Esta revancha será el primer combate de boxeo que hospedará el recinto ultramoderno Sphere, una nueva atracción de la capital del juego inaugurada en 2023 y utilizada principalmente para conciertos y películas.

Once años atrás, Mayweather venció por decisión unánime en la conocida como Pelea del Siglo, que generó un récord de 4,6 millones de “pay-per-view” (pago por visión).

También celebrado en Las Vegas, el combate no estuvo a la altura de sus gigantescas expectativas y la histórica recaudación, que se estimó en más de 600 millones de dólares.

Se anuncia el retiro de un grande del boxeo mundial: el tercero mejor del siglo no seguirá compitiendo

Los rumores que corrieron durante años sobre una posible revancha se intensificaron después de que el pasado viernes Mayweather anunciara su regreso al boxeo profesional este año.

Money, que cumplirá 49 años el martes, se retiró en 2017 con un inmaculado registro en su carrera de 50 victorias y ninguna derrota,

Desde entonces participó en numerosas exhibiciones y, antes de enfrentar a Pacquiao, tiene previsto medirse en los próximos meses con otra leyenda del boxeo, su compatriota Mike Tyson.

‘Happy’ Lora: curiosidades de la vida del boxeador que llevó a Colombia a lo más alto del boxeo mundial

“La pelea más importante en la historia”

De su lado Pacquiao, de 47 años, también se enfundó de nuevo los guantes en julio de 2025 después de cuatro años de retiro.

Aquella noche en Las Vegas, Pac-Man dejó una gran impresión con un empate frente al monarca del peso welter del CMB, el estadounidense Mario Barrios.

“Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo”, recordó este antiguo campeón de ocho categorías distintas.

Pesaje de la “Pelea del Siglo” llevada a cabo el 2 de mayo de 2015.
Pesaje de la “Pelea del Siglo” llevada a cabo el 2 de mayo de 2015. Foto: AFP

“Los aficionados han esperado lo suficiente, se merecen esta revancha, y ahora será aún más grande”, afirmó el filipino, que tiene un balance de 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates.

“Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, auguró Mayweather.

Netflix, que ofrecerá la pelea a sus más de 325 millones de suscriptores sin costo adicional, ya se adentró en el mundo del boxeo con otras grandes apuestas como la pelea del año pasado entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, que tuvo un estimado de más de 41 millones de espectadores.

*Con información de la AFP.

