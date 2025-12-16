La leyenda mexicana, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no perdió muchas peleas relevantes, sin embargo, hace 3 meses, fue dominado en la lucha por conquistar la corona del peso supermediano, pelea que fue transmitida por Netflix.

Esta conquista se la ganó Terence Crawford, que mediante sus redes sociales anunció en la tarde del martes, 16 de diciembre de 2025, con un vídeo conmovedor, que cuelga los guantes; el estadounidense, por el momento, no menciona la posibilidad de seguir en el deporte.

“Esto no es un adiós al boxeo... es un agradecimiento. Gracias a mi familia, a mi equipo, a mi ciudad y a la afición que me acompañó en cada capítulo. Gracias al deporte por forjar al hombre que soy hoy”, afirmó.

Logros de Terence Crawford

Mediante la red social X, el estadounidense mencionó lo siguiente: “Alejándose como un grande sin nada más que demostrar“, junto con el link del vídeo y una foto de los guantes colgados.

Crawford se retiró sin saber qué es la derrota, de los 42 enfrentamientos que tuvo, se mantuvo invicto y todos los ganó y varias de sus victorias fueron por nocaut.

Crawford ganó todas sus 42 peleas. | Foto: Getty Images

El exdeportista nació en Omaha, Estados Unidos, pesa 147 lb, en esta categoría fue el campeón mundial en peso welter en 2018 y en 2023.

Durante tres años consecutivos, Crawford ganó en la categoría “peso superligero” en las 140 libras, fue en 2015; con 28 años ganó su primer título mundial tras vencer a Thomas Dulorme, en 2016, y luego en 2017 defendió su conquista.

Inicios de su carrera

En 2008, Terence Crawford inició su carrera profesional el 14 de marzo en su ciudad natal, Omaha, Nebraska. A sus 21 años comenzó a conquistar victorias, la primera de toda su carrera fue por nocaut; luego de llevar una amplia carrera amateur.

Su infancia estuvo marcada por la violencia y las dificultades familiares, relató con agrado la presencia de su familia: “Mi madre les ofrecía 10 dólares a los chicos del vecindario si lograban tumbarme… ninguno lo consiguió. Yo le decía: ¿viste, mamá? Soy el mejor”. El padre profetizó sus conquistas y el deportista cuenta que desde pequeño afirmó: “Él (Terence Crawford) será un campeón mundial”.

Terence Crawford tuvo una relación difícil con su madre en la infancia. | Foto: Getty Images

Un top 10 de los mejores boxeadores del siglo XXI, realizado por el medio “The Ring”, incluyó a Terence Crawford en la posición número 3, dejándolo en el último peldaño del podio, detrás de las figuras Manny Pacquiao (posición 2) y Floyd Mayweather Jr. (top 1).