Bogotá arrasó en el Campeonato Nacional Interligas de boxeo: gran cifra de medallas de oro

Tanto en la rama masculina, como en la femenina, la delegación capitalina tuvo logros importantes en el certamen.

Redacción Deportes
6 de noviembre de 2025, 3:28 a. m.
Delegación de Bogotá en el Campeonato Nacional Interligas de boxeo, categoría Mayores
Delegación de Bogotá en el Campeonato Nacional Interligas de boxeo, categoría Mayores | Foto: Suministrada a Semana

Cada vez más la capital del país se afianza como una de delegaciones más fuertes en diferentes deportes. Una disciplina que es muestra de eso, es el boxeo.

A lo largo de los últimos días, entre el pasado 23 de octubre al 1 de noviembre, se llevó a cabo el Campeonato nacional Interligas.

Disputa de una pelea de boxeo en la rama masculina.
Disputa de una pelea de boxeo en la rama masculina. | Foto: Getty Images

En dicho torneo participaron boxeadores y boxeadoras de todo el territorio nacional, pero la delegación de Bogotá fue una de las que más destacó.

A la hora de hacer el balance de medallas de oro, fueron un total de nueve. Las ramas masculina y femenina aportaron a ese conteo tan positivo para Bogotá.

La cantidad de preseas de plata también fue alta. Un total de siete, que también demostraron que para las demás regiones fue un reto vencer a los capitalinos.

En cuanto a bronces, estos se redujeron apenas a tres, lo que dio cuenta del buen balance de los locales en el campeonato, con deportistas entre el primer y segundo lugar del podio, respectivamente.

Uno de los prospectos más importantes del boxeo bogotano y colombiano, es el de Camila Camilo.

Valeria Arboleda (izquierda) y Camila Camilo (derecha): boxeadoras que representan Bogotá.
Valeria Arboleda (izquierda) y Camila Camilo (derecha): boxeadoras que representan Bogotá. | Foto: Suministrada a SEMANA

Esta deportista, quien compite en la categoría de los 63 kilogramos, fue una de las preseas de oro que mejor nivel mostró a lo largo del torneo.

Vale la pena resaltar que el compromiso de las directivas por este evento fue total. Iván Morales, subdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) estuvo presente la premiación final donde se reconocieron a los deportistas que ganaron sus combates.

Listado de medallas para Bogotá en Campeonato Interligas

Masculino -50 kg

Bronce: (BOG) Justin Munevar

Masculino - 60 kg

Bronce (BOG) Leonardo Bermúdez

Masculino -50 kg

Oro: (BOG) José Viáfara

Masculino - 70 kg

Oro: (BOG) Alexander Rangel

Masculino - 75 kg

Oro: (BOG) Jonathan Chala

Masculino - 80 kg

Plata: (BOG) Isaac Bolaños

Masculino -90 kg

Oro: (BOG) Johan Caicedo

Femenino - 48 kg

Oro: (BOG) Shirley Páez

Plata: (BOG) Leidy Guiza

Femenino - 57 kg

Plata: (BOG) Karen Chacón

Femenino - 63 kg

Oro: (BOG) Camila Camilo

Femenino - 65 kg

Oro: (BOG) Camila Córdoba

Femenino - 70 kg

Plata: (BOG) Heidid Márquez

Femenino - 75 kg

Plata: (BOG) Daniela Pachón

Femenino - 80 kg

Plata: (BOG) Karol Lasso

