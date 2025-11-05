Deportes

Bogotá arrasó en el Campeonato Nacional Interligas de boxeo: gran cifra de medallas de oro

Tanto en la rama masculina, como en la femenina, la delegación capitalina tuvo logros importantes en el certamen.

6 de noviembre de 2025, 3:28 a. m.