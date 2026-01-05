Estados Unidos

Gobernador de Minnesota, Tim Walz, renuncia a la candidatura para reelección: “He decidido retirarme de la contienda”

Walz, con esta candidatura, pretendía llegar al tercer mandato como gobernador de Minnesota.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

5 de enero de 2026, 4:42 p. m.
Hubiera sido el tercer mandato de Tim Walz. Foto: Getty Images

Tim Walz anunció este lunes que prescindirá de su candidatura para ser reelegido como gobernador de Minnesota.

De acuerdo con lo informado, Tim Walz hace referencia al tema de las acusaciones de fraude en las ayudas estatales, e indica que “Las maniobras políticas que estamos viendo por parte de los republicanos solo están haciendo que esa lucha sea más difícil de ganar”.

Los comentarios reflejaron la urgencia del momento, ya que Harris eligió a Walz como compañero de fórmula durante uno de los periodos más turbulentos de la política estadounidense moderna.
Gobernador de Minnesota renuncia a candidatura a la gobernación. Foto: Getty Images via AFP

He decidido retirarme de la contienda y dejar que otros se preocupen por las elecciones mientras yo me centro en el trabajo” afirmó Walz.

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

El actual gobernador de Minnesota, fue compañero de fórmula de Kamala Harris, para la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024.

“Reflexionando sobre este momento con mi familia y mi equipo durante las vacaciones, llegué a la conclusión de que no puedo dedicarme por completo a una campaña política” dijo el actual gobernador.

También mencionó que “cada minuto que dedico a defender mis propios intereses políticos es un minuto que no puedo dedicar a defender al pueblo de Minnesota contra los delincuentes que se aprovechan de nuestra generosidad y los cínicos que se aprovechan de nuestras diferencias”.

La renuncia se da en el marco de la polémica generada por las acusaciones de fraude que han tenido lugar en el estado.

La tensión entre diferentes dirigentes dentro de los Estados Unidos y Donald Trump sigue creciendo, también en lo que ha acarreado el arresto del dictador Nicolás Maduro ha generado debate en todo el mundo.

El alcalde de Nueva York ha dado polémicas declaraciones en torno al tema que ha sonado a nivel mundial “atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación de la ley federal e internacional” afirmó Zohran Mamdani.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani hace polémicas declaraciones del operativo donde se arrestó al dictador Nicolás Maduro. Foto: GETTY

Las acusaciones que referencia Tim Walz se refieren a un video viral de finales del mes de diciembre donde se denunciaba un presunto fraude en guarderías del estado de Minnesota, a raíz de eso el Departamento de Salud informó que pagos federales tendrían modificaciones.

Todo este tema ha generado revuelo en el espectro político nacional y según lo que se indica del presunto fraude, una cifra importante de dinero se ve involucrada en este.

