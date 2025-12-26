Estados Unidos

Reacciones de MAGA a los ataques de Donald Trump a islámicos en Nigeria, ¿recibió apoyo?

El ataque del presidente Trump se dio el día de Navidad.

Camilo Eduardo Velásquez

26 de diciembre de 2025, 9:56 p. m.
Foto: Composición Semana / Getty

El ataque que el gobierno de Donald Trump realizó a militantes islámicos del territorio nigeriano, fue motivado por los presuntos asesinatos a cristianos, por parte del grupo extremista. El presidente de Estados Unidos denunció que estos actos terroristas alcanzaron niveles nunca antes vistos.

El ataque al grupo islámico fue apoyado por el gobierno nigeriano. Un grupo internacional de defensa para Cristiano, Open Doors, clasifica a Nigeria en uno de los 7 lugares más peligrosos del mundo y afirman que es el país en el que más se asesinan cristianos a causa de su fe.

La respuesta de los militantes del movimiento político MAGA fue positiva al presidente Donald Trump, entre elogios y agradecimientos destacaron los mensajes de importantes activistas.

En redes sociales se destacan muchas reacciones de los internautas, entre los que destacan los elogios y agradecimientos al presidente Donald Trump por la defensa a los creyentes de Jesús y otros lo critican, insistiendo en que ni siquiera en la Nochebuena se pausaron ataques.

Aclamado actor y empresario estadounidense, Wendell Pierce posteó: “... Que Dios los bendiga a todos. El presidente Trump ni siquiera pudo permitir que el espíritu navideño guiara su mano. En Navidad, este autoproclamado cristiano, que nunca practica la fe, mató a personas esta noche como represalia contra los cristianos...”.

Randy Fine, congresista de la Florida, destacó en su cuenta de X: “¡Increíble regalo de Navidad de Donald Trump! Con terroristas musulmanes atacando a cristianos en Nigeria, Siria e incluso Europa —simplemente por negarse a someterse al Islam— el Presidente está demostrando que ya no toleraremos a estos bárbaros”.

¿Qué es MAGA en Estados Unidos?

MAGA proviene de las siglas de “Make America Great Again”, que traduce “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”, el lema clave con el que Donald Trump ganó las elecciones de 2024.

MAGA: Gobierno oligárquico que intenta controlar al mundo

Este movimiento político nace en 2016, cuando Donald Trump era candidato. Esta iniciativa apoya la mayoría de visiones de gobierno y cuenta con personajes importantes de la política estadounidense.

Donald Trump es miembro del partido republicano, sin embargo, no todos los miembros de este partido político apoyan al presidente. Varios de los republicanos sí son MAGA: congresistas como Marjorie Taylor, Matt Gaetz, entre otros, alcaldes como Ron DeSantis, activistas como Steve Bannon, Laura Loomer y comunicadores como Tucker Carlson.

Charlie Kirk
Charlie Kirk también era militante MAGA Foto: Getty Images

Entre estos militantes se destaca Riley Moore, quien es, además, congresista de Estados unidos. El representante manifestó su apoyo a través de su cuenta de X: “Como dije al principio: No pongan a prueba la determinación del presidente Trump en este asunto. El ataque de esta noche, en coordinación con el gobierno nigeriano, es solo el primer paso para poner fin a la masacre de cristianos y a la crisis de seguridad que afecta a todos los nigerianos”.

