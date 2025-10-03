Javier Fernández renunció a RCN y salió a explicar por qué: “Razones hay muchas”

Javier Fernández, mejor conocido por su apodo del Cantante del Gol, no va más como narrador de la Selección Colombia en el Canal RCN.

Hace unos meses dejó de aparecer en las transmisiones del fútbol colombiano por Win Sports y su trabajo se redujo a los partidos de las eliminatorias sudamericanas.

La audiencia esperaba que Fernández relatara las acciones de la Tricolor en el Mundial Sub-20, sin embargo, brilló por su ausencia y provocó una ola de preguntas en redes sociales.

Este viernes, tras otro partido sin su narración en el Colombia vs. Noruega, destapó la verdad y le contó a los seguidores que tomó la decisión de renunciar.

Javier Fernández, presentador y narrador colombiano. | Foto: Instagram @elcantantedelgol

Javier Fernández agradece el cariño

“¿Por qué no estoy transmitiendo el Mundial Sub-20? Primero, porque la decisión del Canal RCN fue esa", comentó a través de su cuenta de Instagram. “Además, coincidió con otra decisión tomada por mí, la de no continuar con ellos”, apuntó.

El Cantante del Gol invitó a los seguidores a mantenerse informados de sus próximos proyectos y acompañarlo en este nuevo paso como relator.

“Razones hay muchas, pero la más importante es: quiero seguirle a mi amada Colombia y al deporte colombiano desde otro ángulo. Espero que me sigan apoyando porque lo voy a necesitar, esta vez más que nunca”, completó.

Javier agradeció a todos “por su fidelidad. Sin importar donde estaba ahí me acompañaron, a quienes veían las transmisiones por escucharme y a todos mis compañeros que colaboraron para ello”.

“Que Dios los bendiga, que Dios los siga bendiciendo siempre. Nos seguiremos viendo en mis canales porque esto no termina aquí. Dios los proteja, un abrazo para todos y nos estamos viendo. Hay propósitos para el país y allí voy a estar”, finalizó.

Adelantó detalles

Este anuncio ya lo había adelantado hace unos días con otro video en Instagram. El fin de semana pasado expresó que cerraba un ciclo y abría “otro lleno de ilusión”.

“Se trata de cumplir un año más y arrancar otra vuelta al sol con unos propósitos sin dejar lo que he venido haciendo después de tantos años. Por fortuna, gracias a ustedes he tenido éxito”, dijo.

Fernández no ha informado donde continuará su carrera como narrador y dejó a la expectativa lo que hará ahora que no está relacionado con ninguno de los canales nacionales a falta de pocos meses para el Mundial.

“Nuevos propósitos para mi amada Colombia, para alimentar con un granito de arena a esa ilusión de muchos colombianos: que el país deje los odios atrás, deje la polarización atrás y se convierta en un liderazgo diferente. Que podamos sentarnos a dialogar desde la diferencia, ese es un propósito de vida para mí”, agregó.

Javier Fernández fue durante mucho tiempo el narrador oficial de la Selección Colombia en el Gol Caracol. En 2019 se desvinculó y fue contratado por RCN para transmitir el fútbol colombiano en Win Sports, al tiempo que seguía narrando a la Tricolor en la señal abierta.