Javier Fernández, conocido como el ‘Cantante del Gol’, se lanzó a las elecciones al Senado con el número nueve en la lista de candidatos del Partido de la U, aspiración con la que busca establecer una agenda legislativa que respalde a los deportistas del país.

El narrador deportivo asegura que Colombia necesita de iniciativas que eviten la deserción de los deportistas por la falta de medios para subsistir, por lo que ve necesario darles respuestas que los alejen de permanecer en la incertidumbre de si podrán, o no, vivir del deporte. Por ese motivo, asegura que es necesario tramitar leyes que les den apoyo económico, salud, afiliación a la seguridad social, acceso a pensión y apoyo para tener vivienda.

“El deporte es la alternativa de seguridad para Colombia. Debemos tener la posibilidad de, por ejemplo, dar becas a los jóvenes en este campo porque es un tema que está escrito, pero no se cumple”, insistió el candidato al Senado.

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

Fernández ve necesario que las escuelas, tanto públicas como privadas, garanticen la formación en la clase de Educación Física para que los niños, niñas y adolescentes vean este campo como una alternativa de vida.

Consultado sobre el papel que ha cumplido el Ministerio del Deporte en la promoción de ese campo, el aspirante al Congreso llamó la atención sobre que la mayor parte de los recursos de esa cartera están siendo utilizados para el pago de la planta de personal y cuestiones administrativas.

Federico Hoyos quiere volver al Congreso: “El enemigo común es Iván Cepeda”

“No le queda absolutamente nada para la inversión. Entonces, el tema está en que el Ministerio del Deporte debe tener prioridad, como cualquier otra cartera, porque el deporte es un derecho fundamental de los ciudadanos, pero los gobiernos no han respetado esto”, detalló el ‘Cantante del Gol’.

El candidato al Senado también habló sobre las consecuencias que pueden darse por ese abandono al sector para el ciclo olímpico en el que están a punto de competir los deportistas colombianos.

Educación financiera: proponen proyecto de ley para que la formación en finanzas sea obligatoria en los colegios

“No puede ser que deportistas que cuentan con siete medallas no tengan ni siquiera cómo transportarse o una ayuda del Gobierno. Ese es el gran peligro. Colombia está en riesgo de perder las pocas medallas que hemos ganado por deficiencias en el presupuesto, un asunto en el que los deportistas no tienen la culpa”, consideró Fernández.

El ‘Cantante del Gol’ hizo una pausa en su carrera como periodista deportivo para entrar en la política, aspirando al Congreso para las elecciones de este 2026.