Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Lesiones, cuota colombiana, llantos y más emociones dejó esta apasionante etapa

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

20 de enero de 2026, 3:46 a. m.
Ronda divisional en la NFL deja listos los equipos de las semifinales
Ronda divisional en la NFL deja listos los equipos de las semifinales Foto: Getty

La carrera por el anhelado Super Bowl dará su penúltima vuelta. En la ronda divisional se vivieron 4 grandes enfrentamientos entre los 8 mejores equipos de la temporada, que dejaron los 4 semifinalistas que se disputarán el cupo para llegar al Super Bowl.

La cuota colombiana la puso New England Patriots, que con Christian González avanzó a la ronda semifinal y se enfrentará a los Denver Broncos.

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Denver Broncos 33 - 30 Buffalo Bills

Con un gol de campo en el tiempo extra, los Denver Broncos derrotaron el sábado 33-30 a los Buffalo Bills de Josh Allen, que tuvo una de sus peores actuaciones en los playoffs de la liga de fútbol americano (NFL).

La alegría de los Denver Broncos por su triunfo del sábado 33-30 ante los Buffalo Bills se tornó rápidamente en preocupación por una lesión sufrida por su quarterback Bo Nix, que se perderá el resto de playoffs de la NFL.

“No son buenas noticias. En la penúltima jugada del tiempo extra, Bo se fracturó un hueso de su tobillo derecho”, dijo con gesto sombrío el entrenador de Denver, Sean Payton, en la conferencia de prensa.

Bo Nix, jugador estrella de los Denver Broncos Foto: Getty Images

Seattle Seahawks 41 - 6 San Francisco 49ers

Los Seahawks arrasaron por 35 puntos de diferencia a los 49ers, destruyendo los sueños de San Francisco de avanzar hasta el Super Bowl, que se disputará en su estadio el 8 de febrero.

Hace una semana, los 49ers fueron capaces de destruir a los campeones Philadelphia Eagles, pero su enorme lista de bajas, a la que se sumó este sábado George Kittle, fue demasiado ante unos Seahawks descansados ​​y autoritarios.

Christian McCaffrey de San Francisco 49ers dejó una de las postales más importantes de la fecha Foto: Getty Images

New England Patriots 28 - 16 Houston Texas

Por primera ocasión desde la salida del legendario Tom Brady, New England accede a la final de la Conferencia Americana y queda a un paso del Super Bowl.

En la temporada 2025-26, los Patriots rompieron una racha de tres años sin clasificar a los playoffs y lo hicieron con el surgimiento de Drake Maye en la posición de mariscal de campo.

El partido que se mantuvo cerrado durante tres cuartos se definió con un pase de 32 yardas de Maye para el receptor Kayshon Bouttle, quien llevó el ovoide directo a zona de anotación para elevar la ventaja a 12 puntos temprano en el cuarto período.

New England Patriots
Christián González podría hacer historia para Colombia. Foto: X New England Patriots

Chicago Bears 17 - 20 Los Angeles Rams

El último boleto a la final de la Conferencia Nacional fue para los Los Angeles Rams, que se impusieron en tiempo extra sobre los Chicago Bears con un gol de campo de Harrison Mevis de 42 yardas.

El cuadro angelino debió reponerse a un pase sublime de Caleb Williams para Cole Kamet que igualó el marcador a 17 con 18 segundos por jugar en el cuarto período.

Acostumbrados a remontar en las peores condiciones, los Bears se volvieron amplios favoritos para avanzar a la final de conferencia hasta que Williams lanzó una intercepción que derivó en el gol de campo ganador de los Rams.

Colby Parkinson #84, jugador de Los Angeles Rams Foto: Getty Images

*Con información de AFP

