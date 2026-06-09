Infame nuevo cobro de FIFA a hinchas que irán al Mundial 2026: marea de críticas a Infantino

Un costoso Mundial 2026 está por empezar en Norteamérica. Desde que se empezaron a conocer los valores de las entradas para los partidos, se supo de la ambición que manejaría la Fifa en la Copa del Mundo.

Aficionados que intentaron asistir al evento y no lo lograron informaron que fue imposible para algunos. Hoy día, para otros que lograron hacer el esfuerzo, no será completamente sencillo.

Contador Mundial FIFA 2026

Premio a Nicolás Gallo en el Mundial 2026: FIFA lo hizo oficial para la inauguración

Por lo manifestado a través de redes sociales, a dos días del inicio del certamen se está viendo lo caro que es hacer presencia en las sedes. Cuestiones como alimentación, transporte, entre otras, son excesivos.

Infame nuevo cobro

En las últimas horas, el periodista argentino Pablo Giralt dio a conocer que para los hinchas fue ofrecido un nuevo servicio. El mismo está relacionado con la aparición de su nombre en las pantallas del estadio al que acudan.

En caso de que haya algún interesado en esto, se le cobrará. “Fifa le está vendiendo a los hinchas la pantalla de los estadios para colocar sus nombres. Se puso en venta en la web oficial y el costo es de 79 dólares“, informó el mencionado.

Para el juego inaugural del próximo jueves, 11 de junio, desde las 2:00 p. m. entre México y Sudáfrica, se habría agotado dicho servicio, según lo reportado por Giralt.

Marea de críticas a Infantino

Al saberse de esto, los señalamientos en contra de la cabeza del ambicioso Mundial de 48 selecciones por primera vez en la historia, Gianni Infantino, no mermaron.

“Todo mal con la Fifa… Se han visto cosas desagradables, no apropiadas a una fiesta deportiva… Hay que recordar que no porque no afecte a alguien o a un grupo, las acciones están bien y las validamos con silencio”, escribió una usuaria de la red social X.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pensativo durante una entrevista. Foto: Getty Images via AFP

Otro tampoco se sintió de acuerdo con los movimientos de Infantino por acaparar dinero: “Este Infantino es capaz de vender hasta la misma madre, todo en nombre de FIFA”.

“Qué tipo más nefasto este Infantino… preso debería estar”, terminó diciendo otro.

Platini denuncia al presidente de Fifa

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha interpuesto denuncias contra el actual presidente de Fifa, Gianni Infantino.

Sobre los cargos que le atribuye, el exdirectivo del balompié europeo apunta a que el supuesto señalado debe responder por: “Tráfico de influencias”, “asociación de malhechores con vistas a cometer una denuncia calumniosa” y “denuncia calumniosa”.

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Al diario francés, L’Équipe, el abogado Baratelli, de Platini, contó lo que busca a quien representa: “Michel Platini está en busca de la verdad y de la justicia”.

“Ese es todo el sentido de estos dos procedimientos que establecerán las maniobras que se utilizaron para apartarlo de la presidencia de la Fifa y buscarán a los responsables”, completa diciendo el mencionado jurista.