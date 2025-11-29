La millonada que ganará el campeón de la Copa Libertadores 2025: Palmeiras y Flamengo se frotan las manos

Medidas extremas en Lima, Perú, para la final de la Copa Libertadores 2025. La capital de Perú se viste de fútbol tras recibir un gran partido que definirá el nuevo monarca de la Conmebol. Otra vez, Brasil impone su dominio en el máximo torneo de clubes de la región y dos grandes, uno de Río De Janeiro y otro de Sao Paulo, medirán fuerzas en tierras incas.

El escenario elegido para la final de la Copa Libertadores 2025 es el Monumental de Lima, que pertenece al Universitario de Deportes de Perú. Este escenario es uno de los más grandes de América, ya que puede albergar hasta 80 mil espectadores. Las robustas hinchadas de Flamengo y Palmeiras ya tienen todo listo y la boletería agotada para disfrutar de la gran definición de Sudamérica.

Estos dos clubes llegan un momento óptimo y siendo los mejores equipos de América. Ni en Argentina, Colombia o incluso pasando la frontera de la Confederación, México o Estados Unidos, no alcanzan el nivel y la chequera que estos dos clubes representan. 90 minutos de pronóstico reservado y se prevé un resultado bastante parejo en el Monumental de la U.

Estadio Monumental de la U de Lima, Perú. | Foto: Getty Images

Ambos equipos llegan a la final de la Libertadores con total dominio en el Brasileirao (Liga de Brasil). Flamengo es líder con 75 puntos y Palmeiras le escolta con 70. Sigue Cruzeiro con 68. A falta de dos fechas para cerrar la temporada en el rentado local, todo indica que también es un mano a mano entre paulistas y cariocas. Por ahora, se concentran en la actividad de la Conmebol y se frotan las manos por la millonada que también ganarían si coronan el título máximo del continente.

¿De cuánto es el botín económico para el campeón de Copa Libertadores?

Vale resaltar que para el 2025, el premio económico subió un millón de dólares y es una cifra récord para el torneo en sus 60 años de historia. Para esta edición, el campeón se embolsará 24 millones de dólares, pero sumando las bonificaciones y demás incentivos por triunfos y pasar de rondas, el máximo vencedor podría obtener un aproximado de 30 millones USD en total.

🙌 ¡Estamos listos! Lima, la tierra de gigantes que espera al nuevo dueño de la #GloriaEterna



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/DwiFUK74sG — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025

Para entender un poco más la magnitud del premio millonario que la Conmebol entrega al campeón en su totalidad, supera, por ejemplo, lo que vale la nómina completa de Atlético Nacional, el equipo mejor valorado del fútbol colombiano, que se instala en 27 millones de dólares, algo más de 100 mil millones de pesos colombianos (108).