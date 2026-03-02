Las despedidas nunca serán sencillas...
Uno de los colaboradores que han hecho de nuestros cubrimientos musicales algo tan especial, único y genuino, da un paso al costado.
Su vacío ya se siente poderosamente, así como nuestro agradecimiento por elevar cada uno de los cubrimientos musicales que conjuramos.
Fueron casi diez años de colaboraciones...
Estas sucedieron entre soles picantes y lluvias, a deshoras, exigiendo algo de aguante y de ignorar pies dolientes, pero impulsados por el sonido, la energía comunal y la reafirmación de vida que son los conciertos.
La mirada hacia la gente nunca faltó... Esteban siempre capturó la esencia de los talentos y también del público que los fue a ver.
En el FEP, le hizo justicia al dueto electrónico francés Justice...
Dejándonos un retrato inolvidable de Dave Mustaine, luego de un paso de dos noches en 2024... El mariscal se despide este año de la capital con otras dos noches.
En su último registro para Crónicas de Rock, Vega La-Rotta dejó postales de My Chemical Romance, una banda que, nos dijo, respetó el trabajo fotográfico local. Esto no sucede la mayoría de las veces. Muy pocas agrupaciones consideran remunerar el trabajo que consideran valioso si lo llegan a utilizar...
En su cuarta visita a Bogotá, cerrando el mes de rock impresionante que fue noviembre de 2024, Iron Maiden dejó su retrofuturismo épico y Esteban estuvo ahí para inmortalizarlo. La bestia regresa a Bogotá en 2026.
La facha incomparable de Enrique Bunbury no escapó la lente de Vega La-Rotta en su paso por Bogotá en junio de 2025...
Linkin Park dejó dos conciertos emocionantes en Bogotá, estrenando y lugo ratificando la nueva era con su cantante Emily Armstrong. Y en ambos estuvo Esteban. Esta postal la tomó en su regreso, en 2025, que puso a vibrar el Vive Claro.
En el Knotfest fundacional, que tuvo lugar a finales de 2018 en el Hipódromo de Los Andes, el fotógrafo retrató la silueta poderosa de Rob Halford, cantante de Judas Priest e ídolo de la comunidad LGBTIQ+.
En Rock al Parque también hizo presencia. Aquí, fotografío a las dos integrantes de la agrupación española Bala rockeando ante la música local, en un festival que las ha visto tocar y conectar con un público fervoroso.
El fuego del departamento fotográfico no vino solo por cuenta de Esteban. Hace poco despedimos a nuestra entrañable compañera de archivo, Yolanda Parra, y seguimos exaltando lo que logran en el terreno compañeros como Guillermo Torres Reina (quien también ha acompañado con genialidad varias de nuestras crónicas de rock).
Entre fuegos urbanos y alienígenas bienintencionados, el ojo atento y sensible de Esteban se reveló...
En el Movistar Arena, en 2022, tuvo lugar un concierto épico de Kiss que el fotógrafo consignó en todas sus emociones y explosiones...
En el Estadio El Campín, un par de años después, en el marco del primer Monsters of Rock en Colombia, Esteban registró un concierto decepcionante de Kiss. El ingeniero de sonido optó por un sonido bajito y poco claro, y esto no escapó a la audiencia.
Imagen del primer concierto de Limp Bizkit en Colombia, en 2024. En ese toque, que incluyó a todos sus integrantes originales, la vibra fue muy positiva, nada menos que impresionante...
Vale decirlo, su trabajo aquí fue muchísimo más allá de los conciertos. Se le midió a todo tipo de retos, en manifestaciones, fronteras, lo que su oficio le exigiera. Y en ese sentido, decimos desde Arcadia, gracias por todo, gigante, y la mejor suerte en el resto del camino...