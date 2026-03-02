Fotografía

El trabajo de Esteban Vega La-Rotta habla desde sus imágenes inolvidables

Un colega que por años sumó a nuestras Crónicas de rock y a nuestras Crónicas de concierto desde su entrega absoluta y su ojo sensible, se despide. Le rendimos tributo de manera simple, compartiendo algunas de sus excepcionales capturas.

Alejandro Pérez Echeverry
2 de marzo de 2026, 10:48 a. m.
Las fotografías icónicas se hacen eternas congelando el tiempo, el lugar e incluso dando algo de sonido. De las mejores postales del FEP, mientras lo acogió Briceño 18, vino por cuenta de Esteban.
Las fotografías icónicas se hacen eternas congelando el tiempo, el lugar e incluso dando algo de sonido. De las mejores postales del FEP, mientras lo acogió Briceño 18, vino por cuenta de Esteban. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Las despedidas nunca serán sencillas...

THE HIVES edición 15 del Festival Estéreo Picnic Bogotá 28 marzo 2025
En medio de la tormenta del FEP 2025 estuvieron The Hives y el lente de Esteban para inmortalizarlos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Uno de los colaboradores que han hecho de nuestros cubrimientos musicales algo tan especial, único y genuino, da un paso al costado.

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2024
Retratando un cierre de FEP memorable con Arcade Fire. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
Estéreo Picnic 2024: en un cierre monumental, Arcade Fire se demostró gigante

Su vacío ya se siente poderosamente, así como nuestro agradecimiento por elevar cada uno de los cubrimientos musicales que conjuramos.

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2024
Ojo para el perreo y el código Feid también hubo... Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Fueron casi diez años de colaboraciones...

Billie Eilish
Billie Eilish enmarcada por sus propios reflectores. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Estas sucedieron entre soles picantes y lluvias, a deshoras, exigiendo algo de aguante y de ignorar pies dolientes, pero impulsados por el sonido, la energía comunal y la reafirmación de vida que son los conciertos.

edición 15 del Festival Estéreo Picnic Bogotá 27 marzo 2025
Foster the People, cual reveladora bola de cristal... Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La mirada hacia la gente nunca faltó... Esteban siempre capturó la esencia de los talentos y también del público que los fue a ver.

Festival Estéreo Picnic 2024 en el Parque Simón Bolívar Día 2
Ojo generoso para la otra mitad de los conciertos, el público, siempre tuvo Esteban en estos cubrimientos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En el FEP, le hizo justicia al dueto electrónico francés Justice...

edición 15 del Festival Estéreo Picnic Bogotá 29 marzo 2025
Justice dejó un espectáculo asombroso en el Parque Simón Bolívar, en el FEP 2025.
Festival Estéreo Picnic 2025, día 2: en una jornada épica, The Hives venció tormentas y Tool redefinió el plano sonoro

Dejándonos un retrato inolvidable de Dave Mustaine, luego de un paso de dos noches en 2024... El mariscal se despide este año de la capital con otras dos noches.

Megadeth en Bogotá, abril 21 de 2024.
Megadeth en su primera de dos noches en el Movistar Arena, en abril 21 de 2024. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Megadeth en Bogotá: dos noches inolvidables en el Movistar Arena

En su último registro para Crónicas de Rock, Vega La-Rotta dejó postales de My Chemical Romance, una banda que, nos dijo, respetó el trabajo fotográfico local. Esto no sucede la mayoría de las veces. Muy pocas agrupaciones consideran remunerar el trabajo que consideran valioso si lo llegan a utilizar...

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta
My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, el 10 de febrero de 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
My Chemical Romance y The Hives en el Vive Claro, o el poder liberador de gritar que no estamos “okay”

En su cuarta visita a Bogotá, cerrando el mes de rock impresionante que fue noviembre de 2024, Iron Maiden dejó su retrofuturismo épico y Esteban estuvo ahí para inmortalizarlo. La bestia regresa a Bogotá en 2026.

IRON MAIDEN, BOGOTÁ NOV 24, 2024, EL CAMPÍN
IRON MAIDEN, BOGOTÁ NOV 24, 2024, EL CAMPÍN Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Suprema, incomparable, inigualable: Iron Maiden derritió El Campín

La facha incomparable de Enrique Bunbury no escapó la lente de Vega La-Rotta en su paso por Bogotá en junio de 2025...

El tremendo músico, cantante y letrista Enrique Bunbury, llevando su Huracán Ambulante Tour al Movistar Arena de Bogotá.
El tremendo músico, cantante y letrista llevó su Huracán Ambulante Tour al Movistar Arena de Bogotá. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Linkin Park dejó dos conciertos emocionantes en Bogotá, estrenando y lugo ratificando la nueva era con su cantante Emily Armstrong. Y en ambos estuvo Esteban. Esta postal la tomó en su regreso, en 2025, que puso a vibrar el Vive Claro.

Linkin Park dejó una experiencia 'supersónica' en el Vive Claro.
Linkin Park dejó una experiencia 'supersónica' en el Vive Claro. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Linkin Park en el Vive Claro: una banda del siglo XXI se demostró viva, avasalladora y hermosa en Bogotá

En el Knotfest fundacional, que tuvo lugar a finales de 2018 en el Hipódromo de Los Andes, el fotógrafo retrató la silueta poderosa de Rob Halford, cantante de Judas Priest e ídolo de la comunidad LGBTIQ+.

Rob Halford, de 67 años, dejó todo en la cancha. Sus compañeros de banda le siguieron el paso y más.
Rob Halford, de 67 años, dejó todo en la cancha. Sus compañeros de banda le siguieron el paso y más. Foto: Esteban Vega
La música arrolló, Judas Priest educó y la gente mostró sus caras

En Rock al Parque también hizo presencia. Aquí, fotografío a las dos integrantes de la agrupación española Bala rockeando ante la música local, en un festival que las ha visto tocar y conectar con un público fervoroso.

A mal tiempo, brazos al aire y música.
A mal tiempo, brazos al aire y música. Foto: Esteban Vega

El fuego del departamento fotográfico no vino solo por cuenta de Esteban. Hace poco despedimos a nuestra entrañable compañera de archivo, Yolanda Parra, y seguimos exaltando lo que logran en el terreno compañeros como Guillermo Torres Reina (quien también ha acompañado con genialidad varias de nuestras crónicas de rock).

edición 15 del Festival Estéreo Picnic Bogotá 29 marzo 2025
edición 15 del Festival Estéreo Picnic Bogotá 29 marzo 2025

Entre fuegos urbanos y alienígenas bienintencionados, el ojo atento y sensible de Esteban se reveló...

Festival Estéreo Picnic 2024 en el Parque Simón Bolívar Día 2
Festival Estéreo Picnic 2024 en el Parque Simón Bolívar Día 2 Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En el Movistar Arena, en 2022, tuvo lugar un concierto épico de Kiss que el fotógrafo consignó en todas sus emociones y explosiones...

Concierto de la Banda KISS en Bogotá Movistar Arena
En el Movistar, Kiss dejó un concierto memorable. Foto: Esteban Vega

En el Estadio El Campín, un par de años después, en el marco del primer Monsters of Rock en Colombia, Esteban registró un concierto decepcionante de Kiss. El ingeniero de sonido optó por un sonido bajito y poco claro, y esto no escapó a la audiencia.

En la audiencia de Kiss, incluso cuando Ace Frehley ya no estaba con ellos, aparecía su huella sonora y su característico maquillaje. Su legado se mide en riffs y solos inolvidables y en actitud.
En la primera edición de Monsters of Rock, el público se expresó... Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Historia de un mal sonido en un concierto costoso de rock, o cómo es de frágil un evento musical masivo

Imagen del primer concierto de Limp Bizkit en Colombia, en 2024. En ese toque, que incluyó a todos sus integrantes originales, la vibra fue muy positiva, nada menos que impresionante...

Festival Estéreo Picnic 2024, el jueves 22 de marzo
Wes Borland en el FEP 2024 expresando agradecimiento... Y eso hacemos aquí para el ídolo que tomó estas fotografías. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Vale decirlo, su trabajo aquí fue muchísimo más allá de los conciertos. Se le midió a todo tipo de retos, en manifestaciones, fronteras, lo que su oficio le exigiera. Y en ese sentido, decimos desde Arcadia, gracias por todo, gigante, y la mejor suerte en el resto del camino...

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta
El cariño de la gente siempre supo captar, y sabemos que lo seguirá haciendo. Foto: Esteban Vega La-Rotta

