Decathlon abre su décima tienda en Bogotá: así es su nueva sede en el Centro Comercial Santafé

Decathlon continúa su expansión en Colombia con la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Santafé, en Bogotá. Con esta sede, la compañía alcanza 22 puntos de venta en el país, 10 de ellos en la capital.

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El establecimiento está ubicado en el sótano 1, en Plaza Venezuela, y busca acercarse a los consumidores de Suba, la localidad más poblada de Bogotá. La elección del centro comercial también responde a su oferta de entretenimiento y espacios deportivos, entre ellos gimnasios, bolos, golf y karting.

La nueva tienda comenzó operaciones con 18 colaboradores y la empresa contempla ampliar el equipo según el crecimiento del negocio y la demanda. Además, proyecta activar a 9.150 clientes durante los primeros meses de funcionamiento.

La oferta incluye categorías como ciclismo, running, fitness, natación, deportes de raqueta, montañismo y fútbol, con productos dirigidos tanto a deportistas especializados como a familias y personas que buscan incorporar la actividad física a su rutina.

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El establecimiento también integrará el modelo omnicanal de Decathlon, que combina asesoría presencial con herramientas digitales y comercio electrónico. La compañía prevé desarrollar eventos y talleres deportivos para promover la participación de los visitantes.

La apertura forma parte de la estrategia de la empresa con miras a 2030, con la que busca convertirse en la marca deportiva número uno en Colombia, alcanzar una participación del 10 % en el mercado deportivo y lograr una cuota digital del 10 %.