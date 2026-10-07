DHL movilizó 200 toneladas de ayuda humanitaria tras terremoto en Colombia

DHL movilizó 200 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a personas, familias y comunidades afectadas por el terremoto en Colombia. La operación fue coordinada por el Equipo de Respuesta ante Desastres (DRT) del Grupo DHL, con la participación de más de 80 voluntarios, pilotos y colaboradores.

Desde el inicio de la emergencia, el DRT coordinó siete vuelos humanitarios desde Estados Unidos y Guatemala hacia Cali y Bogotá. Los suministros fueron aportados por organizaciones humanitarias y otras entidades, y posteriormente trasladados hacia diferentes zonas del país.

Entre las ayudas movilizadas se encuentran alimentos, agua potable, kits de higiene, elementos esenciales para las familias, insumos médicos y artículos de primeros auxilios, además de kits para perros y gatos, bolsos de viaje, medias de diferentes tallas y otros suministros.

“Detrás de cada una de estas 200 toneladas hay personas que necesitan ayuda y muchas otras que decidieron sumar esfuerzos para hacerla llegar. Para nuestros voluntarios y colaboradores, poner su experiencia logística al servicio de Colombia significa trabajar juntos para que la solidaridad de organizaciones y personas pueda acercarse a las comunidades afectadas. En momentos como este, la logística también es una forma de ayudar”, afirmó Gilberto Castro, director del Equipo de Respuesta ante Desastres (DRT) del Grupo DHL para las Américas.

Los vuelos se realizaron en las rutas Miami–Cali, Miami–Bogotá y Guatemala–Cali. Cuatro vuelos transportaron 160 toneladas desde Estados Unidos hacia Cali; uno movilizó 24 toneladas desde Guatemala hacia Cali, y dos vuelos parciales llevaron 16 toneladas desde Estados Unidos hacia Bogotá.

Una vez en Colombia, las ayudas continuaron hacia Valle, Chocó y el Eje Cafetero, incluyendo Cali, Pereira, Manizales y Armenia, además de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Quimbaya, Montenegro y Pueblo Tapao.

La operación integró transporte aéreo y terrestre, procesos aduaneros, logística aeroportuaria y distribución de las ayudas, con participación de distintas divisiones del Grupo DHL.