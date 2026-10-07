Tras el rechazo en ‘Shark Tank’, ingeniera química llevó su fórmula para la concentración a una investigación científica

Valentina Gutiérrez, ingeniera química y cofundadora de Bioboosters, decidió continuar con su emprendimiento después de participar en Shark Tank durante sus primeras etapas y no obtener financiación por parte del jurado. La compañía, que comenzó con un capital de $6 millones, desarrolló formulaciones de origen natural orientadas a la concentración, la memoria y el aprendizaje.

Uno de sus productos, Focus Booster, fue evaluado durante 90 días en un estudio de intervención realizado junto con el Neurohacking Center y Astrolab Bio, spin-off de la Universidad EAFIT. En la investigación participaron 10 adultos y se utilizó electroencefalografía cuantitativa (qEEG) para registrar la actividad cerebral, además de pruebas para analizar la microbiota intestinal.

Valentina Gutiérrez, ingeniera química y cofundadora de Bioboosters. Foto: Suministrada / Bioboosters - API

Según los resultados, las señales cerebrales asociadas con la distracción disminuyeron 40 %, mientras que las relacionadas con la dificultad para procesar información se redujeron 34 %.

“Durante todo el período de evaluación no se reportó ningún efecto adverso, lo que demuestra que se pueden lograr cambios medibles en la actividad cerebral sin recurrir a estimulantes agresivos ni asumir los picos de ansiedad o taquicardia de otros productos del mercado”, explica Gutiérrez.

Focus Booster combina melena de león, omega 3, magnesio, cobre, complejo B y una dosis mínima de cafeína. La compañía reporta haber beneficiado a más de 17.000 personas y proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de 60 % frente al año anterior y más de 38.000 unidades vendidas.

Gutiérrez señala que la compañía prepara una segunda fase de investigación con una muestra más amplia para profundizar en los resultados sobre ondas cerebrales y equilibrio digestivo.