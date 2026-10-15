Un debate que se ha dado durante los últimos días en la política colombiana volverá al Capitolio Nacional. El Ministerio del Interior presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea modificar las reglas que existen en la legislación actual sobre los posibles conflictos de interés de los congresistas y establecer mecanismos para que puedan impulsar proyectos en beneficio de cada una de sus regiones.

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“Es un proyecto de acto legislativo de transparencia. Va a ser un cambio de orden de la manera en la que históricamente se han relacionado los gobiernos con el Congreso. Va a erradicar la llamada mermelada”, aseguró el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Concretamente, se plantea modificar los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución Política en los que habla de las incompatibilidades que tienen los congresistas para realizar otras actividades adicionales a su cargo, las declaraciones de conflicto de interés, las causales para su pérdida de investidura y los intereses que puedan tener en la discusión del presupuesto de cada año.

La iniciativa plantea que los congresistas pongan sobre la mesa ante el Gobierno nacional los proyectos de inversión para sus regiones para beneficiar a sus departamentos y municipios. A su vez, estas podrían ser incorporadas al Presupuesto General de la Nación y ser financiadas durante esa vigencia fiscal.

También establece varias condiciones. Por ejemplo, los congresistas no podrían obtener beneficios particulares ni permitir que los financiadores de sus campañas los reciban. Se aclara que, a pesar de que pueden pedirle al Gobierno estos proyectos para sus regiones, no podrían intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de contratos derivados de esas solicitudes.

El Congreso discutirá la iniciativa en las próximas semanas. Foto: Guillermo Torres / Semana

La propuesta plantea cambios sobre las declaratorias de posibles conflictos de interés. Se deberá aclarar este punto cuando involucre un beneficio particular para el congresista o para personas de su círculo cercano. Y la financiación de una campaña no constituiría de por sí un conflicto de interés. Si el congresista hace la aclaración correspondiente podrá participar de las discusiones.

De otro lado, se propone la creación de registros públicos de intereses, financiadores de campañas y proyectos de inversión para saber quiénes están detrás de cada uno de los congresistas.

Asimismo, se modificarían las causales de pérdida de investidura aclarando que si se oculta información en la declaración pública de intereses o en la participación de las discusiones o votaciones en el Congreso podría llevar a que el congresista pierda su curul.

El debate comenzaría en las próximas semanas en el Capitolio Nacional. Se trata de un tema sobre el cual aún no se ha podido legislar pero que ha estado en el centro de la discusión durante varios años, pues algunos consideran que varias de las actuaciones que hacen los congresistas se deberían hacer de frente a la ciudadanía para evitar hechos de posibles conflictos de interés o que se llegue a hechos de presunta corrupción.