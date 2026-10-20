Crece la prevención en salud: más colombianos consultan al médico sin presentar enfermedades

La consulta médica preventiva gana terreno en Colombia. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del Dane, el 48,9 % de las personas acudió al menos una vez a medicina general durante el año sin presentar una enfermedad, frente al 43,8 % registrado en 2023. En el caso de las consultas con especialistas, el indicador pasó del 15,4 % al 17,8 % en el mismo periodo.

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Estas cifras reflejan cambios en la manera en que los colombianos utilizan los servicios de salud, en un contexto en el que la prevención y la detección temprana adquieren relevancia. Según el Instituto Nacional de Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles representan alrededor del 83 % de la carga de enfermedad del país. Entre ellas están las patologías cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

Para Diego Pérez, gerente de Planes Voluntarios de Salud de Compensar, el cuidado está dejando de centrarse exclusivamente en responder ante una enfermedad. “Hoy las personas no solo buscan una opción para responder cuando aparece una enfermedad, sino también herramientas que les permitan cuidar su salud de manera oportuna”, afirmó.

Las enfermedades crónicas no transmisibles representan alrededor del 83 % de la carga de enfermedad del país. Foto: Getty Images

La tendencia también se refleja en la medicina prepagada. En 2025, esta modalidad alcanzó cerca de 1,5 millones de afiliados, frente a los 1,1 millones registrados en 2023, según los datos presentados por la compañía.

En este contexto, Compensar Medicina Prepagada anunció el lanzamiento del Plan Óptimo, que se suma al Plan Ideal, como parte de la ampliación de su oferta tras cumplir su primer año de operación.

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El Plan Óptimo incluye acceso a 17 especialidades, hospitalización en habitación individual, servicio médico domiciliario y atención en salud oral y mental, entre otros servicios sujetos a las condiciones del contrato. El Plan Ideal contempla 60 especialidades, mayores coberturas hospitalarias, atención oncológica integral y asistencia internacional de hasta 50.000 dólares o euros, según las condiciones contratadas.

La oferta también incluye iniciativas de bienestar, como el Programa Personalizado de Bienestar Integral, que contempla una consulta inicial con un médico familiar, acompañamiento de un coach y actividades relacionadas con la alimentación saludable y la actividad física.