Nueva York enfrenta una de las semanas más críticas de la temporada invernal tras registrar un récord histórico de hospitalizaciones por gripe, un repunte que expertos atribuyen a la alta transmisibilidad del virus H3N2 y que vuelve a poner bajo presión al sistema de salud estatal.

Nueva York bajo presión sanitaria: hospitalizaciones por gripe alcanzan un récord histórico

Nueva York se enfrenta a una escalada sin precedentes de hospitalizaciones relacionadas con la gripe en lo que va de la temporada invernal 2025–2026.

Según datos oficiales del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, entre el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 se registraron 4.546 ingresos hospitalarios por influenza, la cifra semanal más alta desde que se mantienen registros sistemáticos, superando en casi mil casos la semana anterior.

Este aumento abrupto ha colocado al sistema de salud estatal bajo una presión considerable en los primeros días de 2026, en medio de una circulación viral especialmente intensa.

De acuerdo a lo que se informa en un artículo de Infobae, las autoridades sanitarias atribuyen este repunte a la predominancia de la variante subclade K del virus influenza A (H3N2), un linaje que ha impulsado la transmisibilidad y la gravedad de los cuadros clínicos, especialmente entre los grupos de riesgo como adultos mayores y personas con condiciones crónicas.

La actividad gripal en Nueva York también se ubica entre los niveles más altos del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que han reportado millones de casos y decenas de miles de hospitalizaciones a nivel nacional esta temporada.

Esta situación epidemiológica no solo refleja el impacto local, sino que se enmarca en un panorama más amplio de activación gripal en Estados Unidos.

La combinación de mayor movilidad durante las fiestas, cambios en las tasas de vacunación y la presencia de la variante dominante han contribuido a una temporada más severa que en años recientes.

Las cifras de hospitalizaciones y actividad viral sugieren que la temporada de gripe podría seguir presionando a los servicios de salud durante varias semanas más.

La temporada de gripe golpea con fuerza a Nueva York, donde las hospitalizaciones alcanzaron un máximo histórico en una sola semana. Foto: Getty Images

Factores detrás del repunte y recomendaciones para la población

Expertos en salud pública insisten en que el comportamiento actual de la influenza obedece a múltiples factores.

El virus H3N2 ha mostrado una mayor capacidad de propagación, y los efectos estacionales del clima invernal facilitan la transmisión del patógeno en espacios cerrados.

A nivel nacional, los CDC han estimado más de 11 millones de casos de gripe esta temporada, con 120 000 hospitalizaciones y al menos 5 000 muertes, superando los promedios históricos recientes, de acuerdo al mismo artículo en mención.

Ante este escenario, las autoridades de salud recomiendan enfáticamente la vacunación contra la gripe, considerada la herramienta preventiva más eficaz para reducir la transmisión y la severidad de la enfermedad, incluso si la efectividad de la vacuna puede variar según el ajuste con las cepas circulantes.

Además, se hace énfasis en la importancia de medidas de higiene básica, como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas y permanecer en casa ante la aparición de síntomas respiratorios.

La administración temprana de antivirales dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas también puede disminuir la duración y la gravedad de los cuadros clínicos, según el comisionado de salud estatal.

El aumento de hospitalizaciones por gripe en Nueva York ha generado alertas que podrían resonar en otras regiones del país.