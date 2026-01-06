Estados Unidos

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

La circulación intensa del virus influenza A (H3N2) disparó los ingresos hospitalarios y encendió alertas sanitarias en pleno invierno.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

6 de enero de 2026, 5:00 p. m.
Aumento récord de pacientes ingresados por gripa a hospitales en Nueva York.
Aumento récord de pacientes ingresados por gripa a hospitales en Nueva York. Foto: Pixabay

Nueva York enfrenta una de las semanas más críticas de la temporada invernal tras registrar un récord histórico de hospitalizaciones por gripe, un repunte que expertos atribuyen a la alta transmisibilidad del virus H3N2 y que vuelve a poner bajo presión al sistema de salud estatal.

Trump revela su ambicioso plan de salud: ¿cuáles son los cambios que enfrentarán millones de estadounidenses?

Nueva York bajo presión sanitaria: hospitalizaciones por gripe alcanzan un récord histórico

Nueva York se enfrenta a una escalada sin precedentes de hospitalizaciones relacionadas con la gripe en lo que va de la temporada invernal 2025–2026.

Según datos oficiales del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, entre el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 se registraron 4.546 ingresos hospitalarios por influenza, la cifra semanal más alta desde que se mantienen registros sistemáticos, superando en casi mil casos la semana anterior.

Este aumento abrupto ha colocado al sistema de salud estatal bajo una presión considerable en los primeros días de 2026, en medio de una circulación viral especialmente intensa.

Noticias Estados Unidos

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Deportes

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Noticias Estados Unidos

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

Noticias Estados Unidos

Escasez laboral impulsa propuesta republicana para regularizar a migrantes en la construcción

Noticias Estados Unidos

Rechazo de la Otan y Europa al intento de Donald Trump de controlar Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Archivos Epstein: Departamento de Justicia sigue revisando millones de documentos que no han sido publicados

Noticias Estados Unidos

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Mundo

Fiscal de un país aliado de EE. UU. solicita la extradición de Nicolás Maduro

Mundo

Cuba publica la identidad y las fotografías de los 32 cubanos muertos tras operación de EE. UU. en Caracas

De acuerdo a lo que se informa en un artículo de Infobae, las autoridades sanitarias atribuyen este repunte a la predominancia de la variante subclade K del virus influenza A (H3N2), un linaje que ha impulsado la transmisibilidad y la gravedad de los cuadros clínicos, especialmente entre los grupos de riesgo como adultos mayores y personas con condiciones crónicas.

La actividad gripal en Nueva York también se ubica entre los niveles más altos del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que han reportado millones de casos y decenas de miles de hospitalizaciones a nivel nacional esta temporada.

Esta situación epidemiológica no solo refleja el impacto local, sino que se enmarca en un panorama más amplio de activación gripal en Estados Unidos.

La combinación de mayor movilidad durante las fiestas, cambios en las tasas de vacunación y la presencia de la variante dominante han contribuido a una temporada más severa que en años recientes.

Las cifras de hospitalizaciones y actividad viral sugieren que la temporada de gripe podría seguir presionando a los servicios de salud durante varias semanas más.

El virus ha llamado la atención de las autoridades europeas
La temporada de gripe golpea con fuerza a Nueva York, donde las hospitalizaciones alcanzaron un máximo histórico en una sola semana. Foto: Getty Images

Factores detrás del repunte y recomendaciones para la población

Expertos en salud pública insisten en que el comportamiento actual de la influenza obedece a múltiples factores.

El virus H3N2 ha mostrado una mayor capacidad de propagación, y los efectos estacionales del clima invernal facilitan la transmisión del patógeno en espacios cerrados.

A nivel nacional, los CDC han estimado más de 11 millones de casos de gripe esta temporada, con 120 000 hospitalizaciones y al menos 5 000 muertes, superando los promedios históricos recientes, de acuerdo al mismo artículo en mención.

Ante este escenario, las autoridades de salud recomiendan enfáticamente la vacunación contra la gripe, considerada la herramienta preventiva más eficaz para reducir la transmisión y la severidad de la enfermedad, incluso si la efectividad de la vacuna puede variar según el ajuste con las cepas circulantes.

Además, se hace énfasis en la importancia de medidas de higiene básica, como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas y permanecer en casa ante la aparición de síntomas respiratorios.

La FDA lanza alerta en Estados Unidos: detectan versiones falsas de Botox que podrían causar efectos graves en la salud

La administración temprana de antivirales dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas también puede disminuir la duración y la gravedad de los cuadros clínicos, según el comisionado de salud estatal.

El aumento de hospitalizaciones por gripe en Nueva York ha generado alertas que podrían resonar en otras regiones del país.

Más de Noticias Estados Unidos

.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Deportes USA

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Trump avión

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

EE.UU.

Escasez laboral impulsa propuesta republicana para regularizar a migrantes en la construcción

OTAN y países europeos a las declaraciones de Donald Trump sobre el control de Groenlandia

Rechazo de la Otan y Europa al intento de Donald Trump de controlar Groenlandia

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice

Archivos Epstein: Departamento de Justicia sigue revisando millones de documentos que no han sido publicados

El senador republicano Marco Rubio se opuso desde el primer momento a la designación de Manes como embajadora en Colombia.

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Avión del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, declara emergencia sobre el Atlántico

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

El proceso para obtener la green card por matrimonio enfrenta mayores controles y revisiones por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Casarse ya no basta: la alerta migratoria para parejas que buscan la green card

Noticias Destacadas