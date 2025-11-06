La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, encendió las alarmas tras detectar la circulación de productos falsificados o no autorizados de Botox en el país.

Los investigadores hallaron que varias plataformas web vendían inyectables de origen desconocido.

¿Qué productos se están vendiendo como Botox?

La FDA emitió una fuerte advertencia el 5 de noviembre de 2025 al detectar que al menos 18 sitios web en Estados Unidos estaban comercializando versiones de toxina botulínica, Botox, sin la aprobación correspondiente o con etiquetado incorrecto.

Estos productos ilegítimos pueden representar un riesgo grave para la salud pública, incluyendo efectos similares al botulismo.

Los sitios señalados ofrecían inyectables de toxina botulínica, de procedencia desconocida, fuera de los canales regulados, según lo informó la FDA.

Esto quiere decir que son productos que pueden tener las siguientes fallas:

Que no hayan sido sometidos a los controles de calidad exigidos; que estén mal etiquetados, adulterados, contaminados, o que hayan sido transportados en condiciones inapropiadas.

También puede presentarse que las dosis, formulación o condiciones de administración no sean las más seguras.

Además, la agencia puntualizó que los productos genuinos de botulínica aprobados llevan un recuadro de advertencia.

Esto con el fin de evitar el riesgo de que la toxina se disemine más allá del sitio de inyección e incluso comprometa funciones vitales como la respiración, de acuerdo a lo que informa la página oficial de la entidad.

La FDA advirtió que varios productos de Botox vendidos por internet no cuentan con aprobación oficial y podrían provocar efectos similares al botulismo. | Foto: Getty Images

¿Qué recomienda la FDA y qué precauciones tomar?

Para profesionales y pacientes, la FDA subraya lo siguiente:

Utilizar solo productos aprobados, lo que implica verificar que la toxina botulínica esté registrada por la agencia, con el nombre correcto, el fabricante oficial y número de lote, de acuerdo a lo que dice la U.S. Food and Drug Administration.

Solo debe ser administrada por profesionales capacitado. Quienes apliquen la inyección deben tener licencia y trabajar en clínicas o entornos autorizados.

Evitar compras por internet a sitios sin regulación o que ofrezcan precios demasiado bajos.

Estar alertas frente a los síntomas post-inyección. Ante debilidad muscular, dificultad para tragar o respirar, visión doble, o caída de párpados, se debe buscar atención médica de inmediato.

La advertencia de la FDA llega en un momento de creciente popularidad de los tratamientos estéticos con toxina botulínica, así como de expansión de la oferta online, muchas veces sin los controles regulatorios adecuados.