Ya son 92 los colombianos repatriados desde Venezuela en vuelos humanitarios

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que ya son 92 los colombianos que han regresado al país desde Venezuela mediante el puente aéreo humanitario habilitado por el Gobierno nacional.

Gobierno de Colombia envía nuevo vuelo con ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela

Este lunes 29 de junio se realizó un nuevo vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con el propósito de repatriar a los colombianos que solicitaron apoyo. En esta operación fueron trasladados 47 connacionales desde el Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira.

Mientras tanto, el Consulado de Colombia en Caracas continúa con el registro de los connacionales, la verificación de documentos y la expedición de pasaportes de emergencia para facilitar su traslado al país.

Los colombianos interesados en acceder al puente aéreo humanitario deben solicitar el beneficio ante la Cancillería e inscribirse.

“Estoy muy feliz, me siento muy aliviado de poder volver a casa, de tener la ayuda del Ejército Colombiano, que nos hayan brindado esta oportunidad. Realmente fue maravilloso. Perdí mi vuelo de regreso el viernes y no tenía otras posibilidades”, indicó Carlos Martínez, uno de los colombianos repatriados este lunes.

El Consulado de Colombia expidió 14 pasaportes de emergencia a ciudadanos colombianos que perdieron sus documentos durante el sismo. De esta manera, pudieron ser incluidos en el proceso de retorno.

Los colombianos solicitaron la ayuda del Gobierno para regresar. Foto: UNGRD

En el mismo vuelo que viajó a traer a los connacionales, el Gobierno entregó más de 12 toneladas de asistencia humanitaria a Venezuela. En total, fueron 680 kilogramos de medicamentos, carpas, colchonetas, kits de aseo, 8 toneladas de Bienestarina y 900 bolsas para el manejo de personas fallecidas.

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El Puesto de Mando Unificado, que permanece activo en el Consulado de Caracas, recibió el registro de 19 connacionales desaparecidos desde los terremotos. El pasado 24 de junio, dos sismos de 7,2 y 7,5 golpearon a los estados del norte de Venezuela, especialmente a La Guaira y el estado Falcón.

Los últimos reportes señalan que hay alrededor de 1.719 fallecidos, cerca de 5.000 heridos y más de 50.000 desaparecidos. El grupo colombiano de rescatistas, USAR COL-1, llegó a Venezuela el pasado 26 de junio y desde entonces ha completado 15 misiones en estructuras derrumbadas de La Guaira.