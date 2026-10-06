Colombia se lució en París: pasarelas, eventos y hasta la primera dama impulsando la moda nacional

La moda colombiana volvió a encontrar un escenario internacional durante la Semana de la Moda de París, donde diseñadores, marcas, modelos y artistas nacionales llevaron distintas expresiones de la identidad nacional a la capital más importante de esta industria.

París se vistió de Colombia: así fue el histórico desfile de Baobab en la Ópera Nacional

Uno de los momentos más destacados ocurrió en París con Baobab, la firma colombiana creada por Isabella Espinosa, que presentó su nueva colección crucero en la Ópera Nacional de París. La pasarela tuvo como escenario el Palais Garnier y reunió moda, música y danza alrededor de una propuesta construida con participación de talento ciento por ciento colombiano.

El desfile tuvo 52 modelos, además del grupo principal de bailarines del Colegio del Cuerpo de Cartagena y músicos. Se destacó la presencia de Laura Sofía Grueso, conocida como Akima, quien interpreta a Rebeca en la serie ‘Cien años de soledad’, y de Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, quien desfiló y bailó durante el espectáculo.

La música también tuvo un papel central. Lido Pimienta interpretó canciones del repertorio de Totó la Momposina, mientras que el Grupo Niche estuvo a cargo del cierre. La propuesta incluyó colaboraciones con otras dos marcas colombianas: Damaya para la elaboración de los zapatos, y Atenea con el maquillaje.

Fue una puesta en escena histórica, por tratarse de la primera colaboración de una marca latinoamericana con la Ópera Nacional de París en los 300 años de historia de la institución. Baobab, sin embargo, no fue la única representación colombiana en París.

Johanna Ortiz presentó su colección Primavera-Verano 2027 en la Maison de l’Amérique Latine, uno de los espacios culturales de la capital francesa. La diseñadora exploró elementos relacionados con las tradiciones latinoamericanas y con objetos y técnicas de distintas regiones de Colombia, entre ellos referencias al carriel de Jericó, las mochilas wayúu y piezas elaboradas en palma de iraca de Nariño.

Esta presentación reafirmó el lenguaje que ha convertido a la marca en una propuesta reconocida: siluetas marcadas por el movimiento, estampados y una identidad que, con el paso del tiempo, ha logrado evolucionar sin perder su origen.

La artista Aria Vega acompañó el desfile, sumando su propuesta sonora a una pasarela en la que moda y música se encontraron en París.

La agenda de la primera dama

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, llegó a París con una agenda relacionada con el emprendimiento, la cultura y las tradiciones del país. Desde la capital francesa anunció la realización de Territorios Vivos 2026, una iniciativa que impulsa junto con la Asociación de Primeras Damas de Colombia y que busca poner en circulación expresiones culturales y talentos provenientes de diferentes regiones.

Por su parte, la diseñadora Manuela Álvarez organizó una agenda que iba mucho más allá de la presentación de su colección. La fundadora y directora creativa de MAZ participó en actividades de moda, investigación textil, artesanía y academia.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de una cápsula de Oh My Heart, colección con la que inauguró Colombiamoda 2026, dentro del pop-up de Colombiamoda en París. La diseñadora también hizo parte de la programación de Territorios Vivos, con conversaciones sobre liderazgo femenino, desarrollo territorial y el papel de la artesanía en los mercados internacionales.

Colombiamoda en París

La llegada de Inexmoda a París hace parte de una estrategia internacional que durante 2026 llevó el circuito de Colombiamoda por Nueva York, Miami, Cali y Medellín antes de llegar a la capital francesa. Entre el 1 y el 5 de octubre, la organización desarrolló un espacio de exhibición y conexión profesional para presentar marcas colombianas ante compradores, medios y actores estratégicos de la industria europea.

La propuesta incluyó firmas como NNT Lab, Andrés Pajón, BLESS, Cemadier, Celestino y Kelly Bello, con productos que ponen el acento en el diseño de autor, el trabajo artesanal, el patrimonio y la identidad colombiana.

En ese mismo escenario, Colombiamoda cerró en París su circuito global de 2026. La programación incluyó un showroom privado en el número 12 de la Rue de Presbourg, concebido como un punto de encuentro entre las marcas colombianas, compradores, medios y representantes de la industria europea.

La iniciativa llegó después de las paradas realizadas durante este año en Nueva York, Miami, Cali y Medellín. En París sobresalió por una selección de propuestas del nuevo lujo colombiano, asociadas al diseño de autor, el oficio, el patrimonio y la identidad nacional.