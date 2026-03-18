Fortnite vuelve a Google Play a nivel global: Epic Games confirma su regreso tras cinco años de histórica disputa

Epic Games anunció el regreso a nivel global de Fortnite a Google Play Store, tras más de cinco años de juicios con Google por la posibilidad de introducir sistemas de pagos alternativos.

Fortnite volvió a estar disponible en la tienda de Google en Estados Unidos en diciembre, pero el resto del mundo ha tenido que esperar a que la compañía de videojuegos anunciará la ampliación de la disponibilidad en esta plataforma.

Epic Games confirmó ahora que “Fortnite está de vuelta en Google Play”, lo que se hará efectivo este jueves, 19 de marzo, como informó en un comunicado compartido en la red social X.

Fortnite regresa a Google Play en todo el mundo. Foto: Europa Press

Este anuncio sigue a una de disputa judicial que comenzó en Estados Unidos con la retirada de Fortnite de la Play Store en 2020 después de que Epic introdujera un nuevo sistema de pagos independiente, que permitía a los jugadores descargar Fornite directamente desde Epic Games Store. De esta forma, la desarrolladora evitaba pagar las tasas que cobraba Play Store.

La decisión de Epic Games también supuso la retirada de Fortnite de la App Store de Apple, y dio comienzo a un juicio con sendas empresas tecnológicas por prácticas monopolísticas que se ha extendido más de cinco años.

El popular battle royale regresó a la App Store y a Play Store en Estados Unidos el año pasado. En la Unión Europea puede encontrarse desde 2024 en iOS con motivo de los cambios introducidos por la Ley de Mercados Digitales.

Por su parte, en el mundo del ciberataque nada está exento, pues de acuerdo con un informe de Kaspersky, entre julio de 2023 y julio de 2024, varios videojuegos fueron blanco de intentos de ataques por parte de ciberdelincuentes. Entre la lista se encuentran videojuegos como Minecraft y Roblox.

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Esto se debe a la popularidad de estos videojuegos, que atrae la atención de los ciberdelincuentes. Estos enfocan sus ataques en los jóvenes, aprovechando su falta de experiencia para identificar este tipo de engaños y su deseo de obtener ventajas, lo que les permite introducir virus o malware a través de estas plataformas.

*Con información de Europa Press.