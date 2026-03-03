Confidenciales

Dron impactó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó gran incendio

Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, confirmó el ataque contra la sede diplomática.

Redacción Mundo
3 de marzo de 2026, 4:14 p. m.
Ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubái.
Ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubái. Foto: Captura de pantalla de X

El consulado de Estados Unidos en Dubái fue atacado por un dron iraní el martes por la noche, en el cuarto día de la guerra con Irán. Fuertes explosiones sacudieron la zona mientras un vídeo online muestra el edificio en llamas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el martes que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas.

“Desgraciadamente, un dron impactó en un aparcamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, declaró Rubio en Washington.

🔴 EN VIVO | Tensión en Oriente Medio: captan el momento exacto del último ataque al consulado de EE. UU.

En un comunicado de la Oficina de Prensa de Dubái, se informó que no se produjeron incidentes negativos en el complejo. El comunicado incluía las siguientes declaraciones: “Las autoridades informaron que el incendio provocado por el ataque con drones contra el consulado de Estados Unidos en Dubái ha sido controlado”. Se informó que no hubo heridos en el incidente, al igual que aseguró el secretario de Estado.

x
Marco Rubio confirmó el ataque. Foto: Composición SEMANA | AP/Getty

Mientras se daban las negociaciones entre Teherán y Washington, Israel y Estados Unidos lanzaron un bombardeo contra Irán el 28 de febrero. Irán respondió con ataques contra objetivos identificados en varios países de la región, como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, donde se ubican bases estadounidenses, además de ataques a Israel.

En los ataques entre Estados Unidos e Israel, el líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y numerosos altos funcionarios murieron. Las autoridades iraníes anunciaron que 787 personas han perdido la vida en los ataques.

