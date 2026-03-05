MUNDO

China toma drástica decisión sobre sus combustibles tras estallido de la guerra en Oriente Medio

Bloomberg reveló cual será la decisión del gigante asiático tras el incremento de tensiones por guerra con Irán.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
5 de marzo de 2026, 8:00 a. m.
Xi Jinping, presidente de China
Xi Jinping, presidente de China Foto: getty images

El gobierno chino ha instruido a las principales refinerías del país para que detengan temporalmente las exportaciones de combustibles como diésel y gasolina, según Bloomberg.

Esta decisión responde a las tensiones cada vez mayores en el Golfo Pérsico, donde el conflicto en expansión está afectando el suministro de crudo proveniente de una de las zonas petroleras más importantes del planeta.

Aunque China ocupa el tercer lugar entre los exportadores de productos refinados hacia la región —y gran parte de su amplia y compleja industria de refinación está orientada a satisfacer la demanda nacional—, la imposición de estas limitaciones apenas seis días después del estallido de la guerra evidencia la presión que atraviesan varios países asiáticos.

La economía china podría iniciar una senda de recuperación y reconexión con los mercados internacionales para proveeduría y compra de materias primas como petróleo y gas.
El mensaje habría sido transmitido a las refinerías chinas más importantes Foto: getty images

En este contexto, muchas economías están optando por asegurar primero el abastecimiento interno de energía, mientras la inestabilidad en Medio Oriente continúa intensificándose, según Bloomberg.

Mundo

Estas son las fuerzas aéreas más poderosas del mundo

Mundo

Hombre acusado de complot para matar a Trump dio la razón por la que lo hizo y vinculó a un país en guerra

Mundo

Estos son los únicos países de América Latina que poseen las 4 estaciones del año

Mundo

Él era Sebastián Loaiza Tobio, colombiano que murió en Dubái en un bombardeo

Mundo

Irak, otro peso pesado del Oriente Medio, entra al ‘ring’. La guerra se extiende

Mundo

¿Irán le pidió ayuda militar a Rusia? Esto respondió el Kremlin tras ataques de EE. UU. e Israel

Mundo

🔴 EN VIVO | Tensión en Medio Oriente: Reino Unido envía cuatro aviones de combate a Catar

Mundo

¿El nuevo gigante? El país latino que hace temblar a China y Rusia con su ascenso económico

Mundo

China toma postura en conflicto entre EE. UU. e Irán y lanza dura advertencia

Mundo

China alza la voz y pide “frente conjunto” tras bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán: “Situación se acerca a un peligroso abismo”

Funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, considerada el organismo rector de la planificación económica del país, pidieron establecer una pausa provisional en los despachos de productos refinados que entraría en vigor de manera inmediata, de acuerdo con personas cercanas al tema.

¿Irán le pidió ayuda militar a Rusia? Esto respondió el Kremlin tras ataques de EE. UU. e Israel

Dichas fuentes solicitaron mantener su identidad en reserva, ya que las deliberaciones aún no han sido divulgadas públicamente, según el medio de comunicación.

Según indicaron, durante una reunión realizada a comienzos de esta semana se instruyó a las refinerías para que detuvieran la suscripción de nuevos contratos y, además, iniciaran conversaciones destinadas a cancelar los envíos previamente pactados.

En esta foto publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, el presidente chino, Xi Jinping, pronuncia su mensaje de Año Nuevo 2026 en Beijing el miércoles 31 de diciembre de 2025.
En esta foto publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, el presidente chino, Xi Jinping, pronuncia su mensaje de Año Nuevo 2026 en Beijing el miércoles 31 de diciembre de 2025. Foto: AP

No obstante, se contemplaron algunas excepciones: el combustible para aeronaves, los búnkeres almacenados en depósitos bajo control aduanero y los suministros destinados a Hong Kong y Macao, agregaron las fuentes.

Las bolsas de Seúl y Tokio repuntaron con fuerza este jueves tras las caídas pronunciadas de los días anteriores por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el petróleo siguió subiendo, todavía pendiente del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi cerró con una ganancia de 9,63%, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% la víspera, en un mercado presa del pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York durante las operaciones matutinas del 28 de enero de 2025 en la ciudad de Nueva York. Las acciones se abrieron sin cambios en medio de la llegada de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, que provocó una venta masiva de acciones tecnológicas. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Miles de comerciantes se encuentran a la espera de lo que suceda en Medio Oriente Foto: Getty Images via AFP

Los mercados asiáticos se tranquilizaron tras la subida de Wall Street en Nueva York el miércoles, que dejó de lado los temores inflacionistas relacionados con el conflicto en Oriente Medio y acogió con satisfacción los datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

Más de Mundo

El F-16 representa cerca del 15% de la flota mundial con más de 4,600 unidades fabricadas y operado por más de 25 países.

Estas son las fuerzas aéreas más poderosas del mundo

Donald Trump y Asif Raza Merchant

Hombre acusado de complot para matar a Trump dio la razón por la que lo hizo y vinculó a un país en guerra

a

Estos son los únicos países de América Latina que poseen las 4 estaciones del año

Sebastián Loaiza Tobio

Él era Sebastián Loaiza Tobio, colombiano que murió en Dubái en un bombardeo

.

Irak, otro peso pesado del Oriente Medio, entra al ‘ring’. La guerra se extiende

Vladimir Putin y militares iraníes

¿Irán le pidió ayuda militar a Rusia? Esto respondió el Kremlin tras ataques de EE. UU. e Israel

Un F-15 rodando en la RAF Lakenheath el 11 de abril de 2025 en Lakenheath, Inglaterra.

🔴 EN VIVO | Tensión en Medio Oriente: Reino Unido envía cuatro aviones de combate a Catar

Apagón en Cuba.

Nuevo apagón masivo en Cuba despierta alertas por el estado de la isla. Dos tercios del país quedaron a oscuras

La guerra nuclear representó una amenaza inmediata para la vida compleja en la Tierra, con efectos que bloquearían la luz solar durante una década completa.

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Noticias Destacadas