Monumental, apoteósico: así fue el histórico recibimiento de hinchas del Tolima en la final ante Junior; eriza la piel

Si Junior de Barranquilla emocionó a más de uno en el Metropolitano, Deportes Tolima no se quedó atrás y se lució este martes, 16 de diciembre, con espectacular recibimiento en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Sus hinchas no decepcionaron y dejaron imágenes para la historia.

Con lleno total, los hinchas de Deportes Tolima dejaron a un lado el 3-0 en contra en el marcador de la final y echaron a rodar la logística para el evento que paralizó al departamento. En el estadio se vio que lanzaron juegos pirotécnicos, humo, cantos y trapos en homenaje al club que los representa.

Apenas los dos equipos salieron a la cancha, se comenzaron a ver y escuchar los juegos pirotécnicos en el estadio. Inmediatamente, los actos protocolarios hicieron acto de presencia y tras el Himno Nacional, el Bunde Tolimense no se hizo esperar, que para muchos, es de las mejores melodías que tiene el fútbol colombiano en la actualidad.

¡FIESTA TOTAL EN EL MANUEL MURILLO TORO CON LA SALIDA DE LOS EQUIPOS A LA CANCHA! Tolima y Junior salen al campo con un gran recibimiento de parte de los hinchas del 'Pijao'.

Luego la foto de reconocimiento y una fiesta de humo de colores amarillo y vinotinto que inundó al estadio Murillo Toro. La expectativa en la cancha estaba por todo lo alto y en la hinchada mucho más, que confía en la remontada de Deportes Tolima, tras el 3-0 en el partido de ida en Barranquilla. Antes de comenzar el juego, los trapos y las imágenes se dejaron ver en las gradas. La fiesta no decepcionó.

El partido Tolima vs. Junior comenzó antes de lo planeado

Ante la prevención por la fiesta en la salida y el humo que podía retrasar el comienzo del partido, la logística se anticipó y hubo sorpresa, ya que se esparció muy rápido y la visión daba para jugar sin inconvenientes. Hubo aproximadamente ocho minutos de ventaja con los dos equipos en la cancha listos para el pitazo inicial (7:30 p. m.).

Tolima vs Junior, final de la Liga BetPlay en Ibagué. Gran salida de los equipos en el Murillo Toro