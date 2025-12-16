Suscribirse

Deportes

Monumental, apoteósico: así fue el histórico recibimiento de hinchas del Tolima en la final ante Junior; eriza la piel

Hinchas de Deportes Tolima se lucieron y emocionaron a todo un estadio tras el recibimiento en el Murillo Toro de Ibagué para la final de la Liga Betplay contra Junior de Barranquilla.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 12:34 a. m.
Momento exacto de los juegos pirotécnicos en el Murillo Toro.
Momento exacto de los juegos pirotécnicos en el Murillo Toro. | Foto: Pantallazo Win Sports

Si Junior de Barranquilla emocionó a más de uno en el Metropolitano, Deportes Tolima no se quedó atrás y se lució este martes, 16 de diciembre, con espectacular recibimiento en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Sus hinchas no decepcionaron y dejaron imágenes para la historia.

Con lleno total, los hinchas de Deportes Tolima dejaron a un lado el 3-0 en contra en el marcador de la final y echaron a rodar la logística para el evento que paralizó al departamento. En el estadio se vio que lanzaron juegos pirotécnicos, humo, cantos y trapos en homenaje al club que los representa.

Apenas los dos equipos salieron a la cancha, se comenzaron a ver y escuchar los juegos pirotécnicos en el estadio. Inmediatamente, los actos protocolarios hicieron acto de presencia y tras el Himno Nacional, el Bunde Tolimense no se hizo esperar, que para muchos, es de las mejores melodías que tiene el fútbol colombiano en la actualidad.

Luego la foto de reconocimiento y una fiesta de humo de colores amarillo y vinotinto que inundó al estadio Murillo Toro. La expectativa en la cancha estaba por todo lo alto y en la hinchada mucho más, que confía en la remontada de Deportes Tolima, tras el 3-0 en el partido de ida en Barranquilla. Antes de comenzar el juego, los trapos y las imágenes se dejaron ver en las gradas. La fiesta no decepcionó.

El partido Tolima vs. Junior comenzó antes de lo planeado

Ante la prevención por la fiesta en la salida y el humo que podía retrasar el comienzo del partido, la logística se anticipó y hubo sorpresa, ya que se esparció muy rápido y la visión daba para jugar sin inconvenientes. Hubo aproximadamente ocho minutos de ventaja con los dos equipos en la cancha listos para el pitazo inicial (7:30 p. m.).

Ante la novedad, el árbitro Andrés Rojas le dio comienzo al juego antes de la hora pactada. Así, los ojos del fútbol colombiano se colocaron en total expectativa si Tolima era capaz de remontar o empatar, o el Junior alargaba el marcador ante un título casi encaminado desde el Metropolitano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. José Enamorado, imparable: El otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior

2. Siguen las bajas en Santa Fe: filtraron los dos extranjeros y el experimentado campeón que se van del club

3. Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

4. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander, el domingo asesinaron al conductor de una ambulancia

5. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Deportes TolimaJunior de BarranquillaLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.