Katherine Lozano: “La resiliencia es levantarse cada vez con más aprendizaje, claridad y fortaleza”

Después de años de experiencia en el sector logístico, decidió dar el salto al emprendimiento y crear su propia empresa. Con una inversión modesta y sin privilegios, pero respaldada por su conocimiento y determinación, fundó Opertrans de Colombia, en febrero de 2011, con el fin de ofrecer soluciones integrales en logística, aduanas y transporte alrededor del mundo.

Lo que comenzó como un pequeño proyecto, cuya sede era su propia habitación, en Mosquera (Cundinamarca), hoy es una firma de carga internacional que moviliza entre 40 y 50 contenedores marítimos al mes, además de ofrecer servicios aéreos y terrestres.

Cuando Dios teje el camino

Graduada en Finanzas y Relaciones Internacionales de Unilatina, tenía 25 años cuando empezó a tocar puertas en un mercado complejo para una mujer joven y sin respaldo económico. En 2014 arrendó su primera oficina y hoy Opertrans de Colombia cuenta con sede propia y una red operativa en Cali, Buenaventura, Medellín, Ipiales, Cúcuta y Cartagena.

El camino ha sido desafiante: enfrentó retrasos en pagos, cuentas que nunca llegaron y la pandemia, que la obligó a entregar temporalmente sus oficinas y pedir un crédito para sostener reservas de contenedores en plena escasez global. Pero lejos de rendirse, convirtió cada barrera en impulso y amplió su presencia en Colombia y en otros países de Latinoamérica, en Asia y Europa.

Desde su experiencia, “la resiliencia no consiste en no caer, sino en levantarse cada vez con más aprendizaje, claridad y fortaleza”, afirma.