Empresarias de alto impacto

Luz Elena Kassab, la cartagenera que lidera una comercializadora de alimentos con proyección internacional

Con 20 años de experiencia en el sector cárnico, esta administradora de empresas transformó su conocimiento del mercado en un modelo de negocio que hoy representa ocho marcas internacionales, opera en Colombia y Panamá y proyecta llegar a otros cuatro países en 2028.

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Redacción Semana
9 de octubre de 2026 a las 11:26 a. m.
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Dirigir durante 14 años la categoría de carnes en una gran cadena de supermercados fue el capital intelectual con el que decidió emprender, junto con su esposo, y crear W&L Worldwide Trading, una compañía importadora, exportadora y comercializadora de alimentos.

Quería más retos. Tuve miedo, pero decidí apostarle a mi proyecto”, cuenta esta administradora de empresas nacida en Cartagena, que decidió implementar un modelo en el que vender un producto fuera la “consecuencia de un trabajo en cadena entre cliente y proveedor”. Y le funcionó.

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En el segundo año de funcionamiento alcanzaron las ventas que estaban proyectadas para el quinto. Hoy cuenta con 27 colaboradores directos y 50 indirectos, es una de las 5.000 empresas más grandes de Colombia, representa ocho marcas internacionales en exclusiva, atiende retail, industria, mayoristas y foodservice y tiene presencia en Panamá. Su reto a 2028: “Consolidarnos en por lo menos cuatro países como desarrolladores de negocio en el sector cárnico mundial”.

Antes de emprender esta aventura, Kassab trabajó en los negocios de su familia y pasó por sectores como la publicidad, los medios y el comercio internacional de alimentos, pero fue en el retail donde dio el gran salto. Se considera una líder innata.

A pesar de que su camino no ha sido sencillo, afirma, logró crear la empresa que había soñado. “Siempre tuve claridad para aprovechar las oportunidades del mercado y para construir una compañía que dure más que yo”.