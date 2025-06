El fin del consultor: el fin del experto, el fin de una era

El fin del consultor no es solo la caída de una industria. Es el fin de una mentalidad: la creencia de que el conocimiento es propiedad exclusiva de unos pocos iluminados. Hoy, las respuestas están en todas partes, accesibles con un clic. Las empresas no necesitan gurús con discursos grandilocuentes; Necesitan equipos que experimenten, fallen rápido y aprendan más rápido aún.

El fin del experto no significa que la experiencia deje de importar, sino que ya no es suficiente. El mundo cambia demasiado rápido como para confiar en modelos rígidos y fórmulas inmutables. La autoridad ya no viene de creer que se tienen todas las respuestas, sino de hacer las mejores preguntas.