Volkswagen Camiones y Buses ganan terreno en Colombia: así avanza la nueva apuesta por el transporte pesado

Los últimos años no han sido fáciles para el segmento de buses y camiones en Colombia. Con la pandemia se afectó la dinámica en términos de volumen porque coincidió con el cambio de normativa de Euro 4 a Euro 6 y además entró en vigencia el decreto de la póliza ambiental, con el que se pasó de pagar de un 15 a un 25 por ciento para vehículos medianos y pesados, a partir de octubre de 2025.

Sin embargo, esta realidad no ha detenido al sector gracias a la apuesta de empresas como Porsche Colombia, que desde 2011 viene acelerando con estrategias que contribuyan a dinamizar el mercado. Al frente del timón ha estado Camilo Rodríguez, gerente de marca VW Camiones y Buses y quien asegura que, gracias a la manufactura de sus productos en Resende, Brasil, cuentan con un portafolio adecuado para la topografía y condiciones de Colombia.

Camilo Rodríguez, gerente de marca VW Camiones y Buses. Foto: Suministrada - API

“Hemos sido exitosos y visibles en el segmento de medianos y pesados, enfocándonos en la productividad y calidad del producto”, destacó el directivo.

En 2026 llegó el Delivery 11.180 4x4, un vehículo que llenó un vacío que había en el segmento de camiones livianos, al garantizar mayor capacidad de carga en sus 6,5 toneladas. “Nos enfocamos en los clientes corporativos que operan en mantenimiento de redes y de emergencia a nivel rural y también en el segmento del agro”, explicó Rodríguez.

En el primer trimestre de 2026 trajeron el Tractor 6x4, con dos productos: el 26.480, para carreteras o vías principales, y el 33.480, ideal para el segmento ‘off road’ y para atender las exigencias de industrias como la petrolera, palma, la caña de azúcar y granjas agrícolas.

Los segmentos liviano, mediano y pesado hacen parte de la estrategia de Volkswagen Camiones y Buses para crecer en Colombia. Foto: Suministrada - API

Con la llegada de estos nuevos modelos preveen cerrar 2026 con 500 unidades y el año entrante con 650 unidades. “Somos conservadores, pero con la ventaja de que tenemos una posible reacción acelerada de parte de la fábrica en caso de que se vean negocios de clientes corporativos de gran volumen”.

Lo que se viene

La posventa es otro componente fundamental de la cadena de valor. “En camiones no se puede tener una configuración de citas ni una capacidad de taller única”, por lo que la marca ha desarrollado y fortalecido el concepto ‘In House’, mediante el cual la marca llega directamente a los talleres de sus clientes, donde capacita y certifica al personal, además de suministrar los repuestos necesarios para las operaciones.

“Hay que tener en cuenta que hoy en día los sistemas de los camiones entregan toda la información pertinente en términos de consumo y hábitos de manejo del conductor, lo que permite tomar varias decisiones en términos de productividad”, precisó.

Volkswagen Camiones y Buses amplía su presencia en Colombia con una oferta para distintos segmentos del transporte de carga. Foto: Suministrada - API

Volkswagen Camiones y Buses mantiene sus planes de expansión y contempla el lanzamiento de tres nuevas unidades. “Venimos con un modelo de menor tamaño con gran capacidad de carga para atender las operaciones urbanas y otro de tamaño liviano, con una capacidad de carga de un vehículo mediano, que va a revolucionar el transporte de bebidas en los centros urbanos de las ciudades”, anunció Rodríguez.

Finalmente, está previsto un camión mediano 4x4 de 17 toneladas, orientado al transporte de ganado y a las operaciones rurales. La llegada de estos modelos ampliará la oferta de la marca en Colombia y permitirá atender operaciones que van desde la distribución urbana hasta el transporte de carga en zonas rurales.

*Contenido elaborado con el apoyo de Porsche Colombia