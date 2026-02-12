MUNDO

Hijo de Nicolás Maduro reveló qué piensa su padre sobre los recientes cambios en Venezuela

Nicolás Maduro Guerra habló por teléfono con el dictador venezolano capturado por Estados Unidos.

Redacción Mundo
12 de febrero de 2026, 7:44 p. m.
Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien se encuentra junto a su esposa en un centro de detención en los Estados Unidos, a la espera de un juicio, habría hablado con su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y le habría hecho saber su punto de vista sobre la situación actual del país.

“Él me dijo: ‘Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos. Nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria. Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer’”, dijo el hijo de Maduro.

“Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, concluyó Nicolás Maduro Guerra sobre lo que le había dicho su padre.

En una actividad reciente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el legislador e hijo del líder chavista compartió aspectos personales relacionados con la visión espiritual de su padre y de la primera dama, Cilia Flores, frente a la compleja coyuntura política que atraviesa el país.

En el marco del Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el diputado destacó que el equilibrio anímico de ambos proviene de una sólida fe religiosa. De acuerdo con sus palabras, tanto Maduro como Flores conservan la calma y la entereza porque confían plenamente en un designio superior que guía sus pasos.

Sin consenso: Asamblea Nacional de Venezuela aplaza aprobación de esperada ley de amnistía

Maduro Guerra sostuvo que su padre se ha transformado en un “especialista en el Antiguo Testamento”, saber que, según explicó, habría ampliado luego de recibir una Biblia que le obsequiaron y que, desde entonces, ha estudiado con gran dedicación y frecuencia.

“La fuerza mía es la unidad del pueblo de Venezuela, es la unidad en todos los niveles; esa es mi fortaleza”, afirmó el diputado, citando a su padre. “Está contento de que estemos avanzando en el país. Él no quiere que nos detengamos, que nos paralicemos”.

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.
El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final para la aprobación de una amnistía general para los presos políticos en el país, al no llegar a un acuerdo sobre un artículo que impacta el alcance de la ley.

Se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos, un clamor que se escuchó en la primera gran manifestación opositora desde la caída de Nicolás Maduro, que congregó a miles de personas en Caracas al grito de “no tenemos miedo”.

