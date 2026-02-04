Tecnología

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

La apertura de la investigación contra la red social de Elon Musk también incluye a su empresa de inteligencia artificial xAI.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 11:59 p. m.
Apertura de investigación contra X
Apertura de investigación contra X Foto: NurPhoto via Getty Images

El regulador británico de protección de datos (ICO) anunció el pasado martes, 3 de febrero, una investigación contra la red social X por imágenes de carácter sexual generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA), que provocaron indignación internacional.

La apertura de la investigación contra la red social de propiedad del magnate Elon Musk también incluye a su empresa de inteligencia artificial xAI.

“La creación y difusión señaladas de este tipo de contenidos suscitan graves preocupaciones en relación con la ley británica de protección de datos y presentan un riesgo potencial de perjuicio significativo para el público”, escribió el ICO en su comunicado.

Esta investigación ocurre tras la indignación internacional respecto a esta herramienta, que permite a los usuarios pedir que se desnude a personas reales a partir de fotos o vídeos.

Debido a ello, algunos países anunciaron en enero un bloqueo total de Grok.

X había anunciado a mediados de enero una limitación de su herramienta de IA en los países donde la creación de este tipo de imágenes es ilegal, aunque todavía se desconoce exactamente dónde está en vigor dicha limitación.

Reino Unido acaba de endurecer su legislación frente a estos comportamientos, con una ley que criminaliza la elaboración o la solicitud de creación de imágenes íntimas no consentidas.

Esta fotografía muestra el logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter.
Esta fotografía muestra el logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. Foto: AFP
España toma histórica decisión y prohibirá redes sociales a menores de 16 años

La investigación anunciada este martes por el organismo británico puede desembocar en una multa máxima del 4% de la facturación anual mundial de la empresa.

Por su parte, Ofcom, el regulador de Reino Unido de internet, había abierto el pasado 12 de enero una investigación para determinar si X incumplió sus obligaciones de moderación de contenidos ilegales y de protección de menores.

Este organismo puede imponer una multa de hasta el 10% de la facturación mundial, pero también recurrir a la justicia para solicitar el bloqueo del sitio en el Reino Unido.

Ni su celular ni el computador: se cayó X, así está el reporte y las funciones que fallan

El anuncio del martes de un procedimiento del ICO se produce el mismo día en que Elon Musk ha sido citado en Francia para declarar en abril en el marco de una investigación más amplia sobre las presuntas derivas de su plataforma, cuyos locales franceses están siendo registrados.

La investigación británica del ICO buscará determinar “si los datos personales han sido tratados de manera lícita, leal y transparente, y si se han integrado salvaguardias apropiadas en el diseño y despliegue de Grok”, detalla el comunicado del organismo.

*Con información de AFP.

