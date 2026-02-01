Tecnología

Ni su celular ni el computador: se cayó X, así está el reporte y las funciones que fallan

X sufrió una caída masiva desde la mañana de este domingo.

Redacción Tecnología
1 de febrero de 2026, 4:48 p. m.
La caída de X se viralizó en otras redes sociales.
La caída de X se viralizó en otras redes sociales. Foto: Getty Images

Febrero inició con un tropiezo tecnológico para X. La plataforma sufrió una interrupción cerca de las 11:30 a.m., dejando a miles de personas sin acceder a sus publicaciones ni ver contenido de otros usuarios. La falla ha generado confusión entre quienes dependen de la red para mantenerse informados.

La red digital se ha convertido en un referente para detectar fallas de otras plataformas.
La interrupción afecta tanto a celulares como a computadores. Foto: X - Semana

Problemas que interrumpen la actividad diaria

Entre los inconvenientes más frecuentes reportados por los usuarios se encuentran publicaciones que desaparecen o aparecen como si nunca hubieran sido compartidas, cierres inesperados de sesión y dificultades al intentar ingresar a la plataforma, mostrando mensajes de error.

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.
La app y la versión web presentan fallas simultáneas. Foto: NurPhoto via Getty Images

En otras palabras, ni la aplicación móvil ni el acceso desde el navegador han funcionado correctamente, dejando a muchos sin la posibilidad de interactuar con el contenido habitual.

Elon Musk confirma que tomará medidas contra la difusión de imágenes falsas o manipuladas en X, su red social

Estadísticas y repercusión en línea

Según el registro de Downdetector, la mayoría de los reportes corresponde a la aplicación móvil de X, con un 63 % de los casos, mientras que el sitio web concentra el 35 % de los problemas reportados.

El restante 2 % está relacionado con dificultades al intentar iniciar sesión, lo que indica que la interrupción afecta tanto a quienes usan la plataforma desde el celular como a quienes acceden desde el computador.

Aunque X todavía no ha explicado la causa de la caída, la situación se ha viralizado rápidamente en otras redes sociales, donde los usuarios comentan y comparten la interrupción.

Curiosamente, X suele ser un punto de referencia para detectar fallas en otras plataformas digitales, lo que hace que su caída genere un efecto aún mayor en la comunidad virtual.

La caída de X se viralizó rápidamente en otras redes sociales entre los usuarios.
La app de X concentra la mayoría de los reportes de falla, según Downdetector. Foto: downdetector

Alrededor del mediodía, X comenzó a recuperar progresivamente el control de la aplicación, permitiendo que algunos usuarios volvieran a acceder a sus cuentas y a visualizar contenido.

Varios reportes indican que aún persisten errores intermitentes, como publicaciones que no se cargan correctamente o cierres inesperados de sesión, lo que evidencia que la plataforma todavía no ha normalizado su funcionamiento por completo.

