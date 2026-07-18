Ocho muertos y 24 heridos en ataque con drones ucranianos a centros logísticos en Rusia

Un ataque con drones ucranianos contra dos centros logísticos dejó al menos ocho muertos en Rusia, mientras que el incendio de un depósito de petróleo en la región de Moscú llevó a evacuar una maternidad, anunciaron este sábado las autoridades locales.

Pesadilla en Rusia: 90 colombianos están desaparecidos tras millonarias ofertas laborales

“Siete empleados del turno de noche murieron cuando drones enemigos atacaron un centro logístico” del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries en Kotovsk, escribió el gobernador regional, Evgueni Pervishov, en la plataforma de mensajería Telegram.

El bombardeo en esta pequeña ciudad del oeste de Rusia también causó 24 heridos, añadió.

Otro depósito de Wildberries en Elektrostal, en la región de Moscú, fue alcanzado por el derribo de un dron, afirmó el gobernador Andréi Vorobiov, causando un muerto y 37 heridos.

Esta imagen publicada por el canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, muestra bomberos que trabajan para extinguir un incendio en un casa dañada tras un ataque ucraniano de dron en la región de Moscú, Rusia. Foto: Canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú Andrei Vorobyev via AP

Además, informó que se produjo un incendio “en un depósito de petróleo” en la vecina Noginsk, en el que dos personas resultaron heridas y una maternidad cercana tuvo que ser evacuada “por razones de seguridad”.

Un periodista de la AFP observó la mañana del sábado una densa columna de humo negro sobre esta comuna y varios camiones de bomberos en dirección a Moscú.

La región moscovita fue blanco de más de 370 drones durante la noche, según informó el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.

Rusia se pronuncia por primera vez sobre maniobras militares de EE. UU. y Japón

“La mayoría fueron derribados por las defensas antiaéreas cuando aún se encontraban lejos. Sesenta y cuatro drones enemigos fueron destruidos al acercarse a Moscú”, añadió el funcionario en Telegram.

Ucrania ha intensificado sus ataques en territorio ruso en los últimos meses, al apuntar especialmente a infraestructuras logísticas o relacionadas con los hidrocarburos en un intento por frenar la financiación del conflicto iniciado por Rusia en febrero de 2022.

“Se han alcanzado dos grandes instalaciones logísticas —en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y cerca de 700 kilómetros de la línea del frente”, declaró en X el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Según detalló, estos centros se utilizaban “para suministrar componentes sujetos a sanciones destinadas a la producción de drones y equipos de navegación”.

En Ucrania, los ataques rusos dejaron un muerto y trece heridos, anunciaron las autoridades locales.

*Con información de AFP