La NBA lo cambia todo: estas son las fechas oficiales y el nuevo portal web para ver la siguiente temporada

Parece que fue hace poco cuando culminó la temporada 2024-25 de la NBA, pero ya ha pasado un tiempo desde que Oklahoma City Thunder logró una remontada histórica en una serie que parecía perdida.

Este jueves 14 de agosto se publicó oficialmente el calendario para la temporada 2025-26, incluyendo el esperado Juego de Navidad y las fechas para la NBA Cup.

Los primeros encuentros se llevarán a cabo el próximo martes 21 de octubre y contarán con duelos entre equipos de élite, incluyendo al campeón vigente, a uno de los máximos ganadores de la liga, a una de las franquicias más exitosas de la última década y a un conjunto que se reforzó de manera notable.

El primer partido enfrentará al Oklahoma City Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, contra los renovados Houston Rockets del legendario Kevin Durant.

Una vez terminé la siguiente temporada, 'King' James se convertirá en el primer jugador en participar en 23 temporadas consecutivas de la NBA. | Foto: Getty Images via AFP

En el segundo, se verán las caras, dos gigantes de la historia de la NBA: Los Angeles Lakers, con LeBron James, y Golden State Warriors, comandados por Stephen Curry.

La semana inaugural también tendrá choques de alto nivel, como el duelo entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers, quienes en la temporada pasada finalizaron en el segundo y tercer lugar de su conferencia, respectivamente.

Otro de los encuentros más atractivos será la reedición de la gran final entre los Pacers y el Thunder, esta vez en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, el 23 de octubre.

Ese mismo día, los Warriors recibirán a los Denver Nuggets en el Chase Center de San Francisco, en un partido que reunirá a dos superestrellas, Stephen Curry y Nikola Jokić.

La estrella de Indiana Pacers, Tyrese Haliburton se perderá al menos gran parte de la siguiente temporada. | Foto: Getty Images

En cuanto a la cobertura televisiva, la mayoría de los partidos se transmitirán por ESPN, pero habrá una novedad para la Emirates NBA Cup: 10 partidos de la fase de grupos serán producción exclusiva de Prime Video, según reportó La Nación. Estos son:

31 de octubre: Celtics vs 76ers (19:00 ET) / Lakers vs Grizzlies (21:30 ET)

7 de noviembre: Rockets vs Spurs (19:30 ET) / Warriors vs Nuggets (22:00 ET)

14 de noviembre: Heat vs Knicks (19:00 ET) / Warriors vs Spurs (21:30 ET)

21 de noviembre: Pacers vs Cavs (19:00 ET) / Nuggets vs Rockets (21:30 ET)

28 de noviembre: Bucks vs Knicks (19:30 ET) / Mavs vs Lakers (22:00 ET)

El Clásico de Navidad tendrá como protagonistas a los New York Knicks frente a los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, a las 12:30 ET, marcando el inicio de la jornada navideña.