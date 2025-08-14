Suscribirse

Estados Unidos

La NBA lo cambia todo: estas son las fechas oficiales y el nuevo portal web para ver la siguiente temporada

La administración reveló el calendario 2025-26 con duelos estelares, novedades en la NBA Cup y un Clásico de Navidad imperdible.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

15 de agosto de 2025, 2:14 a. m.
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - JUNE 22: Shai Gilgeous-Alexander #2 of the Oklahoma City Thunder celebrates with the Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player trophy after defeating the Indiana Pacers 103-91 in Game Seven of the 2025 NBA Finals at Paycom Center on June 22, 2025 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Justin Ford/Getty Images)
Así será el camino del campeón | Foto: Getty Images

Parece que fue hace poco cuando culminó la temporada 2024-25 de la NBA, pero ya ha pasado un tiempo desde que Oklahoma City Thunder logró una remontada histórica en una serie que parecía perdida.

Este jueves 14 de agosto se publicó oficialmente el calendario para la temporada 2025-26, incluyendo el esperado Juego de Navidad y las fechas para la NBA Cup.

Contexto: Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

Los primeros encuentros se llevarán a cabo el próximo martes 21 de octubre y contarán con duelos entre equipos de élite, incluyendo al campeón vigente, a uno de los máximos ganadores de la liga, a una de las franquicias más exitosas de la última década y a un conjunto que se reforzó de manera notable.

El primer partido enfrentará al Oklahoma City Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, contra los renovados Houston Rockets del legendario Kevin Durant.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 07: LeBron James #6 of the Los Angeles Lakers addresses the crowd after scoring to pass Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA's all-time leading scorer, surpassing Abdul-Jabbar's career total of 38,387 points against the Oklahoma City Thunder at Crypto.com Arena on February 07, 2023 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Una vez terminé la siguiente temporada, 'King' James se convertirá en el primer jugador en participar en 23 temporadas consecutivas de la NBA. | Foto: Getty Images via AFP

En el segundo, se verán las caras, dos gigantes de la historia de la NBA: Los Angeles Lakers, con LeBron James, y Golden State Warriors, comandados por Stephen Curry.

La semana inaugural también tendrá choques de alto nivel, como el duelo entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers, quienes en la temporada pasada finalizaron en el segundo y tercer lugar de su conferencia, respectivamente.

Contexto: Se confirma drástico cambio en los Boston Celtics: promete un giro histórico en la NBA

Otro de los encuentros más atractivos será la reedición de la gran final entre los Pacers y el Thunder, esta vez en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, el 23 de octubre.

Ese mismo día, los Warriors recibirán a los Denver Nuggets en el Chase Center de San Francisco, en un partido que reunirá a dos superestrellas, Stephen Curry y Nikola Jokić.

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - JUNE 16: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers reacts during the first quarter \ao in Game Five of the 2025 NBA Finals at Paycom Center on June 16, 2025 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
La estrella de Indiana Pacers, Tyrese Haliburton se perderá al menos gran parte de la siguiente temporada. | Foto: Getty Images

En cuanto a la cobertura televisiva, la mayoría de los partidos se transmitirán por ESPN, pero habrá una novedad para la Emirates NBA Cup: 10 partidos de la fase de grupos serán producción exclusiva de Prime Video, según reportó La Nación. Estos son:

  • 31 de octubre: Celtics vs 76ers (19:00 ET) / Lakers vs Grizzlies (21:30 ET)
  • 7 de noviembre: Rockets vs Spurs (19:30 ET) / Warriors vs Nuggets (22:00 ET)
  • 14 de noviembre: Heat vs Knicks (19:00 ET) / Warriors vs Spurs (21:30 ET)
  • 21 de noviembre: Pacers vs Cavs (19:00 ET) / Nuggets vs Rockets (21:30 ET)
  • 28 de noviembre: Bucks vs Knicks (19:30 ET) / Mavs vs Lakers (22:00 ET)
Contexto: Drástico cambio en la NBA: este será el nuevo equipo que podría dominar la próxima década

El Clásico de Navidad tendrá como protagonistas a los New York Knicks frente a los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, a las 12:30 ET, marcando el inicio de la jornada navideña.

La cartelera del 25 de diciembre incluirá otros duelos de alto impacto: Lakers vs Rockets, Thunder vs Spurs, Nuggets vs Timberwolves y Warriors vs Mavericks.

