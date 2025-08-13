Suscribirse

Drástico cambio en la NBA: este será el nuevo equipo que podría dominar la próxima década

Los Portland Trail Blazers fueron vendidos por 4.200 millones de dólares.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

14 de agosto de 2025, 2:37 a. m.
Damian Lillard deja a los Portland Trail Blazers tras 11 temporadas.
Portland Trail Blazers cambia de dueños. | Foto: Getty Images

Tres meses después de ser puestos a la venta, los Portland Trail Blazers de la NBA encontraron comprador en una operación valorada en unos 4.200 millones de dólares, avanzaron el miércoles 13 de agosto, diferentes medios de prensa estadounidenses.

Tom Dundon, actual dueño de los Carolina Hurricanes de la liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL), encabeza el grupo de inversores que acordó la compra de los Trail Blazers, que forman parte del fideicomiso del fallecido multimillonario Paul Allen.

Contexto: De’Aaron Fox y San Antonio Spurs lo decidieron: este será el nuevo mejor dúo de la NBA

El grupo planea mantener a la franquicia en la ciudad de Portland (estado de Oregón), informaron Sportico y la cadena ESPN. Los Trail Blazers, un equipo en plena reconstrucción y ausente de playoffs desde 2021, anunciaron que estaban a la venta desde el pasado mes de mayo.

Paul Allen, cofundador de Microsoft, murió por cáncer en 2018 y su testamento estipuló que los Trail Blazers fueran vendidos en algún momento y que las ganancias se destinaran a causas filantrópicas.

Jody Allen, hermana del magnate, ha ejercido de presidenta del equipo en los últimos años. La familia Allen no se pronunció de forma inmediata tras los reportes.

Dundon, multimillonario del sector financiero, es propietario mayoritario de los Hurricanes desde el años 2018 y completó la compra del resto de acciones en 2021.

Contexto: Se confirma drástico cambio en los Boston Celtics: promete un giro histórico en la NBA

Los Trail Blazers finalizaron la pasada temporada en el duodécimo lugar de la Conferencia Oeste, con un balance de 36 victorias y 46 derrotas.

La franquicia acaba de recuperar a Damian Lillard, uno de los mejores jugadores de su historia, pero el base estará de baja toda la próxima campaña por una grave lesión.

Toda venta de una franquicia de la NBA debe ser aprobada por la Junta de Gobernadores de la liga. En 2024, también se concretaron las ventas de los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, por más de 6.000 y 10.000 millones de dólares respectivamente, confirmando una ola de cambios de propietarios en algunas de las franquicias más icónicas.

Contexto: Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

Estos cambios de dueños en las franquicias demuestran que con el tiempo cada vez la NBA evoluciona y realiza constantes cambios para mejorar como liga deportiva, teniendo en cuenta que es una de las más rentables y populares del planeta.

Este cambio administrativo de los Portland Trail Blazers puede simbolizar que haya un nuevo equipo que rinda al mejor nivel en esta importante división de baloncesto a nivel mundial.

*Con información de AFP*

