Suscribirse

Deportes

LeBron James se cansó y busca imitar a Michael Jordan. Esta sería su nueva jugada

LeBron James admira a Michael Jordan, ha superado varios de sus récords y podría seguir sus pasos fuera de la NBA.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

13 de agosto de 2025, 3:42 a. m.
LOS ANGELES, CA - MARCH 03: Los Angeles Lakers Forward LeBron James (6) looks on dejected during a NBA game between the Los Angeles Lakers and the Los Angeles Clippers on March 3, 2022 at Crypto.com Arena in Los Angeles, CA. (Photo by Brian Rothmuller/Icon Sportswire via Getty Images)
LeBron James seguiría los pasos de Jordan. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

LeBron James ha marcado un hito importante en la historia del baloncesto mundial y, por supuesto, en la NBA. Sin embargo, siempre ha estado bajo la sombra de Michael Jordan, una figura que continúa siendo el punto de referencia en el deporte.

Aunque muchos portales especializados colocan al ‘King’ en el primer puesto de la historia, otros miles lo sitúan en el segundo, por lo que el debate sigue abierto.

Contexto: Este es el exempleado de los Heat de Miami acusado de robar más de 400 camisetas del equipo de la NBA

Actualmente, James posee varios récords que en el pasado pertenecieron a Jordan. Un ejemplo claro es el de la mayor cantidad de partidos con al menos 30 puntos: LeBron acumula 570, mientras que ‘Air Jordan’ se quedó en 562.

La rivalidad parece intensa, pero la diferencia generacional ha inflado la narrativa, alimentada por los medios y los aficionados.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada
3. Lotería del Huila, resultados sorteo 4716 del 12 de agosto de 2025
Michael Jordan, leyenda de los Chicago Bulls.
Michael Jordan, es considerado una leyenda de los Chicago Bulls. | Foto: Getty Images

En realidad, James ha manifestado en múltiples ocasiones una profunda admiración por Michael Jordan, a quien considera su máxima inspiración, especialmente durante su infancia.

Aunque LeBron ha superado a Jordan en algunas marcas, reconoce su grandeza y lo considera el estándar al que todos aspiran. En sus propias palabras, ‘MJ’ es un ejemplo de lo que significa ser legendario en el baloncesto.

Contexto: Boston Celtics asegura su futuro: el movimiento que busca mantenerlos en la cima de la NBA

Más que una rivalidad real, parece tratarse de la historia de un admirador que alcanzó y, en algunos aspectos, superó a su ídolo. Hoy por hoy, el ‘King’ parece más interesado en seguir los pasos de Jordan que en competir contra su legado.

Un ejemplo curioso es su afición por otros deportes, algo que Michael Jordan también cultivó en su momento con su paso por el béisbol. Sin embargo, la preferencia de James no está en el diamante, sino en los campos verdes y bien cuidados del golf.

LeBron James en la NBA.
El retiro de LeBron James en la NBA parece estar cerca. | Foto: Getty Images

Es bien sabido que LeBron realiza viajes frecuentes a República Dominicana para practicar este deporte, especialmente en La Romana Country Club. De hecho, recientemente compartió en sus redes sociales una imagen disfrutando de una partida, acompañada del comentario jocoso: “Adicto, lo siento”.

El legado de Michael Jordan trascendió más allá del baloncesto, y no sería extraño que LeBron siguiera una ruta similar. Con casi 41 años y la cercanía del fin de su millonario contrato con los Lakers, no sería una sorpresa que decidiera dar un giro y dedicarse a otra disciplina deportiva. Quizás, tal como hizo su ídolo, el ‘King’ busque un nuevo desafío que le permita mantenerse activo y competitivo, aunque en un escenario completamente distinto al de la NBA.

Contexto: Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

Sea cual sea el camino que elija, James ya se ha asegurado un lugar en la historia del deporte. Y aunque el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos continúe, su legado, al igual que el de Jordan, parece destinado a perdurar por generaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Participante del Desafío Siglo XXI toma inesperada decisión y deja ‘en shock’ a sus compañeros

2. Campeón de Copa Libertadores 2016 apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

3. Detuvieron a dos topógrafos colombianos en Santa Rosa, la isla en disputa con Perú, por hacer trabajos sin autorización

4. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada

5. Luis Enrique revela cómo está la interna del PSG tras turbulenta salida de Donnarumma

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LeBron JamesMichael JordanNBA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.