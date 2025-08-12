Deportes
LeBron James se cansó y busca imitar a Michael Jordan. Esta sería su nueva jugada
LeBron James admira a Michael Jordan, ha superado varios de sus récords y podría seguir sus pasos fuera de la NBA.
LeBron James ha marcado un hito importante en la historia del baloncesto mundial y, por supuesto, en la NBA. Sin embargo, siempre ha estado bajo la sombra de Michael Jordan, una figura que continúa siendo el punto de referencia en el deporte.
Aunque muchos portales especializados colocan al ‘King’ en el primer puesto de la historia, otros miles lo sitúan en el segundo, por lo que el debate sigue abierto.
Actualmente, James posee varios récords que en el pasado pertenecieron a Jordan. Un ejemplo claro es el de la mayor cantidad de partidos con al menos 30 puntos: LeBron acumula 570, mientras que ‘Air Jordan’ se quedó en 562.
La rivalidad parece intensa, pero la diferencia generacional ha inflado la narrativa, alimentada por los medios y los aficionados.
En realidad, James ha manifestado en múltiples ocasiones una profunda admiración por Michael Jordan, a quien considera su máxima inspiración, especialmente durante su infancia.
Aunque LeBron ha superado a Jordan en algunas marcas, reconoce su grandeza y lo considera el estándar al que todos aspiran. En sus propias palabras, ‘MJ’ es un ejemplo de lo que significa ser legendario en el baloncesto.
Más que una rivalidad real, parece tratarse de la historia de un admirador que alcanzó y, en algunos aspectos, superó a su ídolo. Hoy por hoy, el ‘King’ parece más interesado en seguir los pasos de Jordan que en competir contra su legado.
Un ejemplo curioso es su afición por otros deportes, algo que Michael Jordan también cultivó en su momento con su paso por el béisbol. Sin embargo, la preferencia de James no está en el diamante, sino en los campos verdes y bien cuidados del golf.
Es bien sabido que LeBron realiza viajes frecuentes a República Dominicana para practicar este deporte, especialmente en La Romana Country Club. De hecho, recientemente compartió en sus redes sociales una imagen disfrutando de una partida, acompañada del comentario jocoso: “Adicto, lo siento”.
El legado de Michael Jordan trascendió más allá del baloncesto, y no sería extraño que LeBron siguiera una ruta similar. Con casi 41 años y la cercanía del fin de su millonario contrato con los Lakers, no sería una sorpresa que decidiera dar un giro y dedicarse a otra disciplina deportiva. Quizás, tal como hizo su ídolo, el ‘King’ busque un nuevo desafío que le permita mantenerse activo y competitivo, aunque en un escenario completamente distinto al de la NBA.
Sea cual sea el camino que elija, James ya se ha asegurado un lugar en la historia del deporte. Y aunque el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos continúe, su legado, al igual que el de Jordan, parece destinado a perdurar por generaciones.