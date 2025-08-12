LeBron James se cansó y busca imitar a Michael Jordan. Esta sería su nueva jugada

LeBron James ha marcado un hito importante en la historia del baloncesto mundial y, por supuesto, en la NBA. Sin embargo, siempre ha estado bajo la sombra de Michael Jordan, una figura que continúa siendo el punto de referencia en el deporte.

Aunque muchos portales especializados colocan al ‘King’ en el primer puesto de la historia, otros miles lo sitúan en el segundo, por lo que el debate sigue abierto.

Actualmente, James posee varios récords que en el pasado pertenecieron a Jordan. Un ejemplo claro es el de la mayor cantidad de partidos con al menos 30 puntos: LeBron acumula 570, mientras que ‘Air Jordan’ se quedó en 562.

La rivalidad parece intensa, pero la diferencia generacional ha inflado la narrativa, alimentada por los medios y los aficionados.

Michael Jordan, es considerado una leyenda de los Chicago Bulls. | Foto: Getty Images

En realidad, James ha manifestado en múltiples ocasiones una profunda admiración por Michael Jordan, a quien considera su máxima inspiración, especialmente durante su infancia.

Aunque LeBron ha superado a Jordan en algunas marcas, reconoce su grandeza y lo considera el estándar al que todos aspiran. En sus propias palabras, ‘MJ’ es un ejemplo de lo que significa ser legendario en el baloncesto.

Más que una rivalidad real, parece tratarse de la historia de un admirador que alcanzó y, en algunos aspectos, superó a su ídolo. Hoy por hoy, el ‘King’ parece más interesado en seguir los pasos de Jordan que en competir contra su legado.

Un ejemplo curioso es su afición por otros deportes, algo que Michael Jordan también cultivó en su momento con su paso por el béisbol. Sin embargo, la preferencia de James no está en el diamante, sino en los campos verdes y bien cuidados del golf.

El retiro de LeBron James en la NBA parece estar cerca. | Foto: Getty Images

Es bien sabido que LeBron realiza viajes frecuentes a República Dominicana para practicar este deporte, especialmente en La Romana Country Club. De hecho, recientemente compartió en sus redes sociales una imagen disfrutando de una partida, acompañada del comentario jocoso: “Adicto, lo siento”.

El legado de Michael Jordan trascendió más allá del baloncesto, y no sería extraño que LeBron siguiera una ruta similar. Con casi 41 años y la cercanía del fin de su millonario contrato con los Lakers, no sería una sorpresa que decidiera dar un giro y dedicarse a otra disciplina deportiva. Quizás, tal como hizo su ídolo, el ‘King’ busque un nuevo desafío que le permita mantenerse activo y competitivo, aunque en un escenario completamente distinto al de la NBA.