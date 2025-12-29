Deportes

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Un prospecto del arco colombiano será quien le haga competencia en el puesto al histórico del verdolaga. También podría salir prestado, en caso de que así lo decida la dirigencia para tomar ritmo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

29 de diciembre de 2025, 10:00 p. m.
David Ospina, ídolo y referente vigente de Atlético Nacional
David Ospina, ídolo y referente vigente de Atlético Nacional Foto: Getty Images

Un portero de la ‘B’ del Fútbol Profesional Colombiano, sería el nuevo fichaje de Atlético Nacional antes del cierre de 2025. Según se ha mencionado, después de ser figura con Real Cundinamarca, Kevin Cataño llamó la atención del verde y otros grandes de la Liga BetPlay.

En los últimos días se le estuvo relacionando con varios equipos, pero al final, quien lo habría concretado sería el conjunto de Medellín.

Después de lo publicado por el periodista, Felipe Sierra, se supo que habría un: “principio de acuerdo para que Kevin Cataño (22) sea nuevo jugador de Atlético Nacional. Real Cundinamarca ultima los detalles finales de la transferencia”.

Esto lo que daría a entender es que sería cuestión de mínimos detalles para que los verdes sumen un nuevo portero y sea competencia de David Ospina, Harlen Castillo, así como algunos juveniles que vienen en el proceso desde divisiones menores.

También existe la posibilidad de que Cataño llegue, pero no tenga acción en Nacional. Ser tan joven haría que la directiva piense en su adquisición, pero a la vez en un préstamo a otra institución del balompié colombiano para que este obtenga rodaje y experiencia.

Primer fichaje de Atlético Nacional dio la pista definitiva sobre su llegada: “Tic Tac”

Aunque en Real Cundinamarca durante el remate del año haya tenido grandes números, no es una completa prenda de garantía que en un cuadro grande vaya a rendir. Su rendimiento en 2025 fue de 23 partidos, con gran incidencia en la final de ascenso ante Cúcuta Deportivo.

Su estatura de casi dos metros, es otro de los puntos a favor que tiene. Ya será cuestión de esperar en las próximas semanas la confirmación del traspaso con rumbo a Nacional, para saber estos qué deciden de su futuro deportivo y si lo suman al grupo de trabajo de la pretemporada verdolaga.

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

Día movido en Atlético Nacional

Múltiples noticias se conocieron en Atlético Nacional durante el último lunes de 2025. Además de lo dicho sobre el arquero Cataño, también surgió el tema de la definición del entrenador para el próximo año, así como un fichaje internacional más que ya había sorprendido por su procedencia desde River Plate.

Juan David Londoño, periodista con buen conocimiento de lo que es Nacional, fue quien aseguró que el club tiene una “decisión tomada”, y es que “tras las evaluaciones internas, todo está dado para la continuidad de Diego Arias como director técnico de Atlético Nacional en 2026. Se espera la oficialización”.

Diego Arias, DT de Atlético Nacional
Diego Arias, DT ratificado por Atlético Nacional para 2026. Foto: David Jaramillo

Es decir, que quien fue campeón de Copa BetPlay en el año que está por acabar y vino a reemplazar a Javier Gandolfi, es quien se mantendría al frente el Rey de Copas. A pesar de que Reinaldo Rueda y otros eran posibilidad, la institución se inclinó por el de la casa.

Desde Argentina también llegó otra actualización sobre una incorporación sonora para el verde: “Milton Casco refuerza Atlético Nacional. Llega en condición de libre desde River. Una vez finalizada las vacaciones, viaje a Colombia para revisión médica por una temporada”, dijo el periodista Germán García Grova.

Uno de los referentes de River Plate en la historia reciente llegaría a Atlético Nacional para 2026
Milton Casco (20) será nuevo jugador de Atlético Nacional, tras estar en River Plate. Foto: Getty Images

A pesar de tener chances en su país, el histórico de River Plate decidió emprender su salida con rumbo a Colombia: “Gimnasia y Newell’s gestionaron por él, pero decidió jugar en el exterior”.

