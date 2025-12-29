Primer fichaje de Atlético Nacional dio la pista definitiva sobre su llegada: “Tic Tac”

Atlético Nacional está cerca de anunciar su primer fichaje para 2026. El cuadro verdolaga ya le tiene reemplazo a Marino Hinestroza, aunque el negocio con Boca Juniors todavía se encuentra en veremos por desacuerdos en la cifra final.

Nicolás Rodríguez se sumará al proyecto del Rey de Copas y lo hará en condición de préstamo por un año, procedente del Orlando City, de Estados Unidos.

Rodríguez tiene 21 años y vivió el mejor momento de su carrera con Fortaleza CEIF, antes de probar suerte en la MLS.

Sin embargo, el extremo derecho no logró consolidarse fuera del país y desea regresar para tomar un segundo aire.

Atlético Nacional hará la apuesta por un jugador joven que, en caso de funcionar, cuenta con una opción de compra que asciende a 1.5 millones de dólares.

Dio pistas en Instagram

Atlético Nacional todavía no ha anunciado a Nicolás Rodríguez como refuerzo para el próximo año; sin embargo, el jugador ya ha dado indicios de un cambio inminente para su carrera.

En la noche del domingo, justo después de confirmarse el acuerdo para su regreso a Colombia, Rodríguez publicó una historia de Instagram con el comentario de “Tic-Tac”, haciendo referencia al sonido de las manecillas del reloj.

Junto a esa pista añadió una pequeña frase que decía: “A mí solo me queda grande la ropa, por eso me gusta así”.

Con ello, Nicolás Rodríguez estaría haciendo referencia al reto de debutar en Atlético Nacional, uno de los clubes con más historia y presión en el fútbol profesional colombiano.

De manera llamativa, el nuevo fichaje del cuadro verdolaga tiene relación estrecha con Millonarios. Según dijo en algunas entrevistas, toda su familia es hincha del cuadro albiazul y él mismo hubiera deseado verlo con esa camiseta en el Estadio El Campín.

No obstante, los futbolistas suelen dejar de lado los colores para continuar con su carrera profesional, una lógica distinta a la del hincha común.

Esa será la tarea de Nicolás Rodríguez en Nacional: convencer con su fútbol y demostrar que tiene las cualidades para triunfar con cualquier camiseta que se le ponga por delante.

La publicación de Nicolás Rodríguez, quien está muy cerca de llegar a Atlético Nacional. Foto: Instagram nicolas_rodriguez_8

Los números de Nicolás Rodríguez

Este nuevo fichaje representa una apuesta para Atlético Nacional, club acostumbrado a traer grandes figuras del fútbol colombiano como David Ospina, Matheus Uribe, Edwin Cardona o Alfredo Morelos, entre otros.

Nicolás Rodríguez viene de un paso difícil por Orlando City, donde jugó 19 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. A pesar de la inversión hecha por el club estadounidense, su rol fue secundario durante toda la temporada de la MLS.

En su paso por Fortaleza, había disputado 73 partidos entre primera y segunda división, con un balance de 12 anotaciones en total y ocho asistencias.