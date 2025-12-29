Deportes

Primer fichaje de Atlético Nacional dio la pista definitiva sobre su llegada: “Tic Tac”

Está a pequeños detalles de firmar como reemplazo de Marino Hinestroza para la banda derecha del cuadro verdolaga.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de diciembre de 2025, 6:07 p. m.
Atlético Nacional espera por el anuncio oficial de Nicolás Rodríguez.
Atlético Nacional espera por el anuncio oficial de Nicolás Rodríguez. Foto: Getty Images // Instagram Nicolás Rodríguez

Atlético Nacional está cerca de anunciar su primer fichaje para 2026. El cuadro verdolaga ya le tiene reemplazo a Marino Hinestroza, aunque el negocio con Boca Juniors todavía se encuentra en veremos por desacuerdos en la cifra final.

Nicolás Rodríguez se sumará al proyecto del Rey de Copas y lo hará en condición de préstamo por un año, procedente del Orlando City, de Estados Unidos.

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Rodríguez tiene 21 años y vivió el mejor momento de su carrera con Fortaleza CEIF, antes de probar suerte en la MLS.

Sin embargo, el extremo derecho no logró consolidarse fuera del país y desea regresar para tomar un segundo aire.

Deportes

Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Deportes

Asunto sobre el Mundial 2026 se salió de las manos: Fifa, asombrada por el vistoso caso

Deportes

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Deportes

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Deportes

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Deportes

Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

Deportes

El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

Deportes

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

Deportes

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Deportes

Medida en Boca Juniors “afectará el salario de Marino Hinestroza”, dice la prensa: Nacional aclara rumores

Atlético Nacional hará la apuesta por un jugador joven que, en caso de funcionar, cuenta con una opción de compra que asciende a 1.5 millones de dólares.

Dio pistas en Instagram

Atlético Nacional todavía no ha anunciado a Nicolás Rodríguez como refuerzo para el próximo año; sin embargo, el jugador ya ha dado indicios de un cambio inminente para su carrera.

En la noche del domingo, justo después de confirmarse el acuerdo para su regreso a Colombia, Rodríguez publicó una historia de Instagram con el comentario de “Tic-Tac”, haciendo referencia al sonido de las manecillas del reloj.

Junto a esa pista añadió una pequeña frase que decía: “A mí solo me queda grande la ropa, por eso me gusta así”.

Con ello, Nicolás Rodríguez estaría haciendo referencia al reto de debutar en Atlético Nacional, uno de los clubes con más historia y presión en el fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

De manera llamativa, el nuevo fichaje del cuadro verdolaga tiene relación estrecha con Millonarios. Según dijo en algunas entrevistas, toda su familia es hincha del cuadro albiazul y él mismo hubiera deseado verlo con esa camiseta en el Estadio El Campín.

No obstante, los futbolistas suelen dejar de lado los colores para continuar con su carrera profesional, una lógica distinta a la del hincha común.

Esa será la tarea de Nicolás Rodríguez en Nacional: convencer con su fútbol y demostrar que tiene las cualidades para triunfar con cualquier camiseta que se le ponga por delante.

La publicación de Nicolás Rodríguez, quien está muy cerca de llegar a Atlético Nacional.
La publicación de Nicolás Rodríguez, quien está muy cerca de llegar a Atlético Nacional. Foto: Instagram nicolas_rodriguez_8

Los números de Nicolás Rodríguez

Este nuevo fichaje representa una apuesta para Atlético Nacional, club acostumbrado a traer grandes figuras del fútbol colombiano como David Ospina, Matheus Uribe, Edwin Cardona o Alfredo Morelos, entre otros.

Nicolás Rodríguez viene de un paso difícil por Orlando City, donde jugó 19 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. A pesar de la inversión hecha por el club estadounidense, su rol fue secundario durante toda la temporada de la MLS.

En su paso por Fortaleza, había disputado 73 partidos entre primera y segunda división, con un balance de 12 anotaciones en total y ocho asistencias.

Mas de Deportes

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe

Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Gianni Infantino, presidente de FIFA, le ha apostado a una renovación total del Mundial 2026.

Asunto sobre el Mundial 2026 se salió de las manos: Fifa, asombrada por el vistoso caso

Atlético Nacional espera por el anuncio oficial de Nicolás Rodríguez.

Primer fichaje de Atlético Nacional dio la pista definitiva sobre su llegada: “Tic Tac”

Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez podrían juntarse en un Junior de lujo para 2026

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año.

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal.

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

América de Cali sigue tomando decisiones en su plantel para 2026

Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 03: An aerial view of the Azteca Stadium during the launch of 'Trionda' the FIFA World Cup 2026 official match ball, in Mexico City, Mexico on October 03, 2025. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)

El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

Deportivo Cali logró fichaje de un exBoca Juniors para 2026

Tricampeón en Boca Juniors es nuevo fichaje top del Deportivo Cali: su llegada sacude el FPC

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 28: Luis Suarez of Sporting CP celebrates scoring Sporting CP third and his second goal during the Primeira Liga match between Sporting CP and Rio Ave FC at Estadio Jose Alvalade on December 28, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

Noticias Destacadas